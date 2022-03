L'année dernière, la Maison Blanche a déclaré qu'elle envisageait une surveillance étendue du marché des crypto-monnaies - y compris un décret - pour faire face à la menace croissante des ransomwares et autres cybercrimes.L'ordre de Biden fixe un délai de 180 jours pour une série de rapports sur "l'avenir de la monnaie" et le rôle que les crypto-monnaies joueront dans ce paysage en évolution.", a déclaré la source, citant un élan significatif derrière une telle démarche au sein de l'administration Biden.Toutefois, les rapports commandés pourraient encore susciter des inquiétudes quant à une telle démarche, ou conclure qu'elle nécessiterait l'approbation du Congrès.Le décret de M. Biden, qui devrait être publié mercredi, intervient dans un contexte d'inquiétude croissante quant à l'utilisation des crypto-monnaies par les élites russes pour contourner les sanctions occidentales qui ont coupé la Russie d'une grande partie de l'économie mondiale, et aux initiatives de la Chine et d'autres économies pour créer leurs propres crypto-monnaies.Lundi, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a averti les institutions financières de faire attention aux tentatives potentielles des entités russes de contourner les sanctions imposées par Washington suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.Le décret de M. Biden demandera au ministère de la justice d'examiner si une nouvelle loi est nécessaire pour créer une nouvelle monnaie, tandis que le Trésor, la Securities and Exchange Commission, la Federal Trade Commission, la Consumer Financial Protection Commission et d'autres agences étudieront l'impact sur les consommateurs.Le décret à venir pourrait fournir aux régulateurs des marchés davantage de munitions pour placer les crypto-monnaies dans leur domaine, estiment les analystes.La valeur des crypto-monnaies a dépassé les 3 000 milliards de dollars l'année dernière, et environ 14 % des Américains investiront dans des actifs numériques à partir de 2021, selon une étude de l'Université de Chicago. Cela a attiré l'attention des régulateurs financiers, en particulier du président de la SEC, Gary Gensler, qui a qualifié l'année dernière l'industrie des crypto-monnaies de "Far West" de la finance. Gensler a déclaré aux législateurs qu'il voulait que les échanges de crypto s'enregistrent auprès de la SEC, comme les échanges de titres traditionnels.Le président de la Commodity Futures Trading Commission, Rostin Behnam, a également exhorté le Congrès à donner à son agence un rôle de premier plan dans la réglementation des actifs numériques.D'autres études seront commandées sur l'impact d'une crypto-monnaie sur la compétitivité, le marché et l'infrastructure technique nécessaires, et l'impact environnemental de l'extraction du bitcoin, a précisé la source.L'année dernière, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a mis en garde contre une "explosion des risques" liés aux marchés numériques, notamment l'utilisation abusive des crypto-monnaies, mais a déclaré que les nouvelles technologies financières pourraient également contribuer à lutter contre la criminalité et à réduire les inégalités.Quel est votre avis là-dessus ?