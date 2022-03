Lors d'une réunion d'information, Jared Spataro, corporate vice président de Microsoft, a déclaré cette statistique « me sidère », soulignant ainsi la tension évidente entre les besoins des dirigeants et ceux des employés. Et ce sont les managers qui sont coincés au milieu, 74 % d'entre eux déclarant « qu'ils n'ont pas l'influence ou les ressources nécessaires pour apporter des changements aux employés » et plus de la moitié affirmant que les dirigeants sont déconnectés.Cela dit, le travail à distance ou hybride n'est pas une solution miracle. Microsoft a pointé du doigt la surcharge numérique, les réunions prenant plus que leur juste part de temps. Le rapport souligne une augmentation de 252 % des réunions pour l'utilisateur moyen de Teams depuis février 2020 et une augmentation de 32 % des conversations envoyées par personne depuis avril 2020. Microsoft a également noté que la durée moyenne d'une journée de travail (l'écart entre la première et la dernière réunion ou discussion) pour l'utilisateur moyen de Teams avait augmenté de 46 minutes depuis mars 2020.De son côté, Microsoft a indiqué au personnel qu'il devra revenir au bureau sous un modèle de travail hybride à partir du 28 février. « Les employés disposeront de 30 jours pour adapter leurs habitudes et adopter les préférences de travail convenues avec leurs responsables ». D'autres entreprises technologiques facilitent également le retour au bureau de leur personnel.Ce rapport est publié alors que Microsoft dévoile une nouvelle caméra pour ses Surface Hub 2S et Surface Hub 2. L'entreprise a également apporté des modifications à Outlook pour l'envoi d'une invitation à une réunion afin de confirmer une présence en personne ou virtuelle, ainsi qu'une amélioration de PowerPoint permettant de déposer en option son propre enregistrement parmi les diapositives.Alors que la fête virtuelle n'a pas fini de faire parler d'elle après cinq ans d'existence de Teams, Microsoft a, sans surprise, tenu à souligner que le travail à distance et le travail hybride sont appelés à perdurer, quels que soient les espoirs des chefs d'entreprise. « Nous ne sommes pas les mêmes personnes qui sont rentrées chez elles pour travailler au début de 2020 », a déclaré l'entreprise. « On ne peut pas effacer cette expérience. Les employés ont une nouvelle équation de valeur et la flexibilité et le travail flexible sont tout simplement là pour rester », a déclaré Spataro.Le conseil de Spataro est que les dirigeants doivent prendre la température de leur personnel. « S'ils ne le font pas, je pense que la tension va se manifester de manière assez désastreuse », a-t-il prévenu.Source : Microsoft 54 % des cadres ont déclaré que les dirigeants sont « déconnectés » des employés. Vous en pensez quoi ?