Traducteurs et vérificateurs d’orthographe : Google Translate, DeepL, Apertium, LanguageTool et Grammalecte

Outils pour travailler avec des audios et vidéos : YouTube, éditeur de photo.

ONLYOFFICE App Directory: compteur des mots, code en surbrillance, Thesaurus, Zotero, Telegram, DocuSign, Mendeley, EasyBib, Macro, etc.

rencontrer rapidement vos collègues pour discuter brièvement du document,

organiser des réunions audio et vidéo pour les grandes équipes,

organiser des webinaires et montrer aux autres les résultats de votre travail,

diffuser des contenus audio et vidéo à partir de votre ordinateur.

SharePoint



SharePoint est un système de collaboration basé sur le Web qui utilise des applications de flux de travail, des bases de données et d’autres solutions Web pour permettre aux équipes commerciales de travailler ensemble.

Le connecteur ONLYOFFICE pour SharePoint est sortie en version 2.1. Désormais, les utilisateurs ont la possibilité d’ouvrir, de modifier des documents avec des champs remplissables ainsi que remplir des formulaires prêts.





SharePoint est un système de collaboration basé sur le Web qui utilise des applications de flux de travail, des bases de données et d’autres solutions Web pour permettre aux équipes commerciales de travailler ensemble. Le connecteur ONLYOFFICE pour SharePoint est sortie en version 2.1. Désormais, les utilisateurs ont la possibilité d’ouvrir, de modifier des documents avec des champs remplissables ainsi que remplir des formulaires prêts. HumHub



HumHub propose une gamme d’outils gratuits et open-source permettant de lancer votre propre réseau social. Conçu pour les intranets sociaux, les réseaux d’entreprise et les réseaux privés, il vous permet de choisir parmi un large éventail de modules sur sa marketplace officielle.



La version 2.4 de ce connecteur fournit de nouvelles fonctionnalités :



- Vérification des modifications non sauvegardées

- Possibilité d’ouvrir des documents en mode maintenance

- Nouveaux modèles de fichiers vides : Turc et Galicien.

- Prise en charge de HumHub v1.10 et les versions supérieures.