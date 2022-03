", ont déclaré les trois autorités de l'UE dans un communiqué.Cette déclaration marque le renouvellement des avertissements directs adressés aux consommateurs sur les crypto-monnaies par les autorités de l'UE, précisant que les consommateurs ne bénéficient d'aucune protection ni d'aucun recours en matière d'indemnisation en vertu de la législation européenne en vigueur sur les services financiers.Les régulateurs s'inquiètent de plus en plus du fait que davantage de consommateurs achètent 17 000 crypto-monnaies différentes, dont le bitcoin et l'éther, qui représentent 60 % du marché, sans être pleinement conscients des risques, ont déclaré les régulateurs.", indique le communiqué.Les consommateurs doivent également être conscients du fait que la consommation d'énergie pour la production de certaines crypto-monnaies est élevée et de l'impact environnemental que cela entraîne, selon le communiqué.Source : Les organismes de surveillance des valeurs mobilières, des banques et des assurances de l'Union européenneQu'en pensez-vous ?Les crypto-monnaies sont-elles des investissements sûrs, à votre avis ?