Les négociateurs du Parlement européen et des États membres de l'UE doivent tenir jeudi des discussions qui, selon diverses sources, pourraient permettre aux deux parties de s'entendre sur la législation.", a déclaré l'eurodéputée française Stéphanie Yon-Courtin, l'un des principaux soutiens de la loi.Il s'agit d'un "", a-t-elle ajouté.Une fois adopté, il donnera aux régulateurs de Bruxelles un pouvoir inégalé pour examiner de façon approfondie et à la minute près les décisions commerciales des géants, en particulier lorsqu'ils acquièrent des start-ups prometteuses.La réglementation établirait également une liste de choses à faire et à ne pas faire, notamment obliger Apple à ouvrir sa boutique d'applications à des systèmes de paiement concurrents - une demande à laquelle le fabricant de l'iPhone résiste ardemment devant les tribunaux depuis des années.La loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA) pourrait également obliger Google et Facebook, propriété de Meta, à révéler des informations précieuses sur leurs plates-formes publicitaires, qui dominent le marché mondial, ce qui pourrait les rendre vulnérables à de nouveaux rivaux.Dans leur dernière ligne droite, les législateurs du Parlement européen voudraient également imposer l'interopérabilité entre les systèmes de messagerie tels que WhatsApp, Signal ou iMessage d'Apple.La violation de ces règles pourrait entraîner des amendes allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial, certains députés demandant des sanctions encore plus sévères pour les récidivistes.Les grandes entreprises technologiques ont exercé un important lobbying contre ces nouvelles règles. Elles ont également fait l'objet de critiques à Washington, qui estime qu'elles ciblent injustement les entreprises américaines, même si, dans les dernières versions de la loi, des géants non américains tels que Booking.com ou TikTok pourraient également être visés.Une fois que les négociateurs seront parvenus à un accord, la DMA fera l'objet d'un vote final lors d'une session plénière du Parlement européen ainsi que par les ministres des 27 États membres de l'UE.Les règles pourraient alors entrer en vigueur le 1er janvier 2023, bien que les entreprises technologiques demandent un délai supplémentaire pour mettre en œuvre la loi.Source : Stéphanie Yon-Courtin, Eurodéputée françaiseQue pensez-vous de la Digital Markets Act ?Etes-vous d'avis qu'elle devrait aussi s'appliquer aux grandes entreprises technologiques non américaines ? pourquoi ?