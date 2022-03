Les problèmes sont en grande partie dus à des systèmes d'intégration obsolètes et à une mauvaise intégration des processus métier avec leurs écosystèmes. En raison d'un manque de visibilité des processus métier de bout en bout, environ la moitié (49 %) des entreprises ne savent pas vraiment ce qui se passe aux points d'intégration clés de leurs transactions.En 2021, 45 % des experts en intégration interrogés ont déclaré qu'il fallait entre une semaine et un mois pour embarquer un nouveau partenaire de la chaîne logistique, contre 37 % l'année précédente. Et 42 % affirment que cela prend plus d'un mois, contre 36 % l'année précédente. Pour plus de la moitié des entreprises, les applications obsolètes, le recours excessif à des processus manuels ou l'utilisation d'un code personnalisé entravent l'intégration des partenaires.", explique Tushar Patel, CMO de Cleo. "Sur une note positive, un nombre croissant de personnes interrogées pensent que les solutions modernes d'intégration B2B basées sur le cloud peuvent les aider à remédier à cette situation. 69 % d'entre elles pensent que la technologie d'intégration des écosystèmes peut leur permettre de réaliser des économies et d'améliorer leurs résultats. Et 81 % affirment qu'ils ont commencé ou vont commencer à migrer leurs capacités d'intégration vers le cloud au cours des 12 prochains mois, pour la sécurité et le contrôle accrus des données.Source : Cleo Pensez-vous que cette étude est pertinente ?