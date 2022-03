Ajouter des activités ONLYOFFICE aux pages de cours ;

Modifier des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations joints aux cours Moodle ;

Co-éditer les fichiers en utilisant deux modes (Rapide et Strict), le Suivi des modifications, les commentaires et le chat intégré ;

Afficher et modifier des fichiers DOCX, XLSX, PPTX, TXT et CSV ; afficher des fichiers PDF ; modifier des fichiers ODT, ODS, ODP, DOC, XLS, PPT, PPS, EPUB, RTF, HTML et HTM grâce à la conversion en OOXML ;

Configurer et gérer l’intégration d’ONLYOFFICE via la page des paramètres.

Les documents, les classeurs et les feuilles séparées peuvent être protégés par des mots de passe pour en limiter l’accès.

Des filigranes peuvent être utilisés contre la distribution et la copie non désirées des informations contenues dans les fichiers.

Pour protéger les éléments de cours, les administrateurs et les enseignants peuvent choisir d’activer ou de désactiver le téléchargement et l’impression à partir des éditeurs.

Le secret JWT intégré à l’application d’intégration protège l’accès aux fichiers contre les utilisateurs non autorisés.