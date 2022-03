Par rapport à Gelsinger, l'ancien PDG Bob Swan avait gagné 217 fois plus que l'employé moyen d'Intel en 2020.Gelsinger a perçu 178,6 millions de dollars en 2021, les attributions d'actions représentant près de 79% de sa rémunération totale, soit environ 698% de plus que le salaire de Swan en 2020.La rémunération des cadres supérieurs a augmenté aux États-Unis. Le PDG d'Apple, Tim Cook , a gagné 1 447 fois le salaire moyen d'un employé du géant technologique en 2021. Les actionnaires d'Apple ont approuvé le programme de rémunération malgré le fait que la société de conseil en procuration Institutional Shareholder Services s'y oppose Intel a demandé aux actionnaires de voter en faveur de la rémunération de ses dirigeants lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du 12 mai.Après avoir pris les rênes d'Intel, autrefois leader mondial de la technologie des puces, Gelsinger a dévoilé une stratégie de redressement pour que la société retrouve sa position dominante dans l'industrie des semi-conducteurs, actuellement dominée par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Les actions d'Intel ont augmenté de 6,8 % l'année dernière après avoir baissé d'environ 17 % l'année précédente, alors que la société était confrontée à une crise de fabrication et luttait contre la concurrence. L'action a augmenté de 0,3 % à 52,41 dollars mercredi.Au début du mois, Intel a présenté les premiers détails d'un plan d'investissement de 88 milliards de dollars couvrant six pays de l'Union européenne, dont un investissement massif en Allemagne. en savoir plusGelsinger était PDG de VMWare Inc avant de revenir chez Intel en tant que patron principal. Il avait passé 30 ans chez Intel avant de partir.Sa rémunération comprenait des primes uniques en actions pour les nouvelles recrues, d'une valeur cible d'environ 110 millions de dollars, selon la déclaration.Source : Document règlementaire d'Intel Qu'en pensez-vous ?Les dirigeants de ces grandes entreprises méritent-ils ces salaires, à votre avis ?