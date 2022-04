Dans une enquête menée par Pew Research, on a demandé à environ 10 260 adultes américains de donner leur avis sur les technologies émergentes comme l'IA. Les réponses n'étaient pas enthousiastes, car une minorité de personnes interrogées n'avaient même pas entendu parler de la technologie mentionnée et la majorité a clairement indiqué qu'elle ne serait pas la première à l'adopter lorsqu'elle serait enfin disponible pour le grand public. Cette enquête a également révélé que les hommes, les millénaires, les générations X et Z sont plus favorables à ces technologies que les baby-boomers, qui n'en ont jamais entendu parler ou ne les comprennent pas, et les femmes, qui sont simplement méfiantes.Plus précisément, lorsqu'on les interroge sur l'utilisation de la technologie faciale par la police, 46 % pensent que c'est une bonne idée, tandis que 27 % pensent que c'est une mauvaise idée et qu'ils ne sont pas sûrs. Quant aux algorithmes, 38 % y sont favorables, 31 % y sont opposés et 30 % n'en sont pas certains. Les voitures autonomes ont suscité la méfiance d'une majorité de personnes (47 %) et seulement 26 % y étaient favorables, le reste (29 %) n'étant pas sûr.En ce qui concerne les améliorations technologiques pour le corps humain, les résultats ne sont pas si différents mais s'accompagnent d'un léger changement : en moyenne, la majorité des personnes n'y sont pas favorables. Les technologies interrogées sont les suivantes : implants de puces cérébrales (13% pour, 56% contre et 31% sans opinion), exosquelettes robotiques pour les personnes amputées ou paralysées (33% pour, 24% contre et 42% sans opinion). Le dernier sujet abordé était les modifications génétiques pour que les enfants ne contractent pas de maladies mortelles. Le même pourcentage (30 %) de personnes étaient pour et contre, et 39 personnes n'étaient pas sûres.En ce qui concerne l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police, quels que soient les résultats, la majorité des personnes interrogées sont d'accord pour dire que l'utilisation de cette tactique n'aura aucun effet sur les taux de criminalité et encore moins sur leur détérioration.Source : Pew Research Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle est votre position par rapport à ces nouvelles technologies ?