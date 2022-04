La façon la plus populaire de considérer les crypto-monnaies est peut-être de les considérer comme un actif dans lequel on peut investir, et avec une économie mondiale en lambeaux, beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser à cette classe d'actifs unique.Le plus grand indicateur de la popularité croissante des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l'Ether est l'augmentation massive des téléchargements d'applications cryptographiques observée au quatrième trimestre 2021. Les 20 premières applications de crypto ont vu leurs installations augmenter d'un incroyable 902 % au cours du seul quatrième trimestre de 2021, ce qui indique que la crypto pourrait connaître une nouvelle hausse similaire à celle observée en 2017 et 2018 après quelques années au cours desquelles elle a connu un taux de croissance plutôt modéré.Le déclin de la crypto en 2018 pourrait avoir quelque chose à voir avec l'interdiction par Apple des applications de minage sur ses appareils en raison du fait que c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement finir par causer des problèmes qu'Apple n'était pas prêt à gérer.Cependant, de nouvelles applications de crypto-monnaie sont apparues et se sont avérées incroyablement populaires, ce que le taux de croissance de plus de 900 % semble indiquer.Les États-Unis ont connu une augmentation de 645 %, et si d'autres régions n'ont pas connu des taux de croissance aussi élevés, elles ont tout de même enregistré des performances plutôt impressionnantes, comme le taux de croissance de 475 % de l'APAC. Toutefois, si l'on considère Binance, l'application la plus populaire pour l'achat et la vente de crypto-monnaies actuellement disponible, 20 % de ses installations proviennent de Turquie, ce qui indique qu'une grande partie de la croissance de la crypto-monnaie pourrait se situer en dehors des États-Unis. Ces applications pourraient aider davantage de personnes à investir dans la crypto à l'avenir.Source : ApptopiaQu'en pensez-vous ?Utilisez-vous des applications de cryptomonnaie ?