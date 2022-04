En outre, 76 % des entreprises affirment que la charge cognitive requise pour apprendre l'architecture de leurs logiciels est si élevée qu'elle est une source d'angoisse et de faible productivité pour les développeurs. Enfin, 91 % des entreprises déclarent avoir besoin de solutions qui automatisent les processus clés pour les développeurs afin qu'ils puissent faire plus avec moins.", explique Matt McLarty, directeur technique mondial sur le terrain et vice-président du bureau de la transformation numérique chez MuleSoft. "."Les résultats de l'enquête révèlent également les défis auxquels les organisations sont confrontées pour retenir et attirer des développeurs qualifiés alors qu'elles cherchent à accélérer les efforts de transformation numérique. La grande majorité d'entre elles (93 %) affirment que la grande démission a rendu plus difficile pour leurs équipes informatiques de retenir les développeurs qualifiés et 86 % affirment qu'il est devenu plus difficile de les recruter au cours des deux dernières années.Source : MuleSoft Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Subissez-vous également beaucoup de stress dans votre métier de développeur ? quelle en est la principale source ?