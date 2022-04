La société ouvrira un nouveau bureau à Atlanta cette année et agrandira son centre de données à Storey County, au Nevada, a-t-elle ajouté.", a déclaré Google dans un communiqué.Google a essayé de ramener ses employés dans certains de ses bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la région Asie-Pacifique en imposant le travail au bureau environ trois jours par semaine, une mesure visant à mettre fin aux politiques qui permettent aux employés de travailler à distance en raison de problèmes liés à la COVID-19.Google continuera à investir dans des bureaux dans son État d'origine, la Californie, et à soutenir des initiatives de logement abordable dans la région de la baie de San Francisco, dans le cadre de son engagement d'un milliard de dollars en faveur du logement.L'année dernière, Google a contribué à générer une activité économique de 617 milliards de dollars pour les entreprises, les créateurs et les développeurs américains, selon son rapport sur l'impact économique en 2021.Source : GoogleQu'en pensez-vous ?