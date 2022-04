50 % des professionnels et des dirigeants de DevOps affirment que leur fournisseur de services de cloud computing constitue déjà une menace concurrentielle pour leur entreprise

L'étude, réalisée par Techstrong Research pour le compte du fournisseur de services de cloud Linode, a interrogé plus de 500 professionnels du développement, directeurs et cadres supérieurs dans 20 secteurs d'activité, et révèle que 75 % d'entre eux affirment que leur infrastructure informatique sera basée sur le cloud d'ici la fin de l'année.Cependant, le vol de propriété intellectuelle et la concurrence des grands fournisseurs de cloud sont également une préoccupation majeure des équipes DevOps des entreprises. Les personnes interrogées ont exprimé le souhait de travailler avec des fournisseurs qu'elles jugent dignes de confiance et compétents et qui partagent leurs valeurs d'entreprise.Pour de nombreuses entreprises, les fournisseurs de cloud alternatifs apparaissent comme une solution à certaines de ces préoccupations. Bien que les trois principaux fournisseurs - AWS, Azure et Google Cloud Platform - soient utilisés par plus de 90 % des personnes interrogées, la part de marché combinée des huit principaux fournisseurs alternatifs - Digital Ocean, Equinix, Hetzner, Linode (qui fait désormais partie d'Akamai), OVH, Rackspace, UpCloud et Vultr - est légèrement inférieure à celle de Google Cloud Platform, mais supérieure à celle d'Oracle et d'IBM Cloud.Le multicloud est une autre approche populaire, avec près de 70 % des entreprises interrogées utilisant plus d'un fournisseur de services de cloud, un cinquième d'entre elles continuant à utiliser les services d'un fournisseur hyperscale.", déclare Mitch Ashley, directeur de Techstrong Research. "Source : Linode Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?