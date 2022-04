Jim Schuchart, responsable de CloudBees Feature Management, déclare : «L'utilisation de « feature flags » pour la mise en production de logiciels est de plus en plus populaire, grâce à sa capacité à réduire les risques, à augmenter la productivité des développeurs et à tester en toute sécurité les nouvelles fonctionnalités avec des clients pour garantir leur adoption. Cette nouvelle offre permet aux équipes comptant jusqu'à 15 développeurs d'utiliser des feature flags à l'échelle, ainsi que d’éliminer des défis souvent rencontrés, comme la dette technique et les problèmes de gouvernance. CloudBees Feature Management Community Edition comprend des fonctionnalités telles que l'approbation et le lifecycling des feature flags, un relay proxy, des webhooks, des journaux d'audit, la planification des feature flags et un accès complet aux nombreux kits de développement logiciel disponibles chez CloudBees.Outre les fonctionnalités avancées, cette extension de CloudBees Feature Management offre aux équipes de développement 250 000 utilisateurs actifs mensuels côté client et 100 millions d'impressions par mois. Cette édition communautaire de la solution s'intègre également à Jenkins et à la plateforme CloudBees, pour une meilleure visibilité des feature flags dans les pipelines d'intégration et de déploiement continus.Avec le lancement de CloudBees Feature Management Community Edition, CloudBees poursuit sa contribution aux projets de développement logiciels et à la modernisation des outils, renforçant ainsi son soutien de longue date pour la communauté Jenkins et la Continuous Delivery Foundation.CloudBees propose une plateforme de livraison de logiciels d'entreprise du marché, permettant aux clients d'innover en permanence, de rester compétitifs et de prospérer dans un environnement dominé par l'expérience numérique. Conçu pour les plus grandes sociétés du monde aux exigences les plus complexes, CloudBees permet de développer et fournir des logiciels évolutifs, conformes, gouvernés et sécurisés, depuis l'écriture du code par le développeur jusqu'aux utilisateursSource : Cloudbees Qu'en pensez-vous ?