La France se classe à la 8ème place des pays ayant réalisé le plus de gains en cryptomonnaies avec plus de 4 milliards de $

La Turquie se classe au 11e rang pour son PIB (2 700 milliards de dollars), mais au 6e rang pour les gains réalisés en crypto-monnaies (4,6 milliards de dollars).



Le Vietnam se classe au 25e rang pour le PIB (1,1 billion de dollars), mais au 16e rang pour les gains réalisés en crypto-monnaies (2,7 milliards de dollars).



L'Ukraine est au 40e rang pour le PIB (576 milliards de dollars), mais au 13e rang pour les gains en crypto-monnaies réalisés (2,8 milliards de dollars).



La République tchèque se classe au 47e rang pour ce qui est du PIB (460 milliards de dollars), mais au 19e rang pour ce qui est des gains réalisés en cryptomonnaies (1,9 milliard de dollars).



Le Venezuela est au 78e rang pour le PIB (144 milliards de dollars), mais au 33e rang pour les gains en crypto-monnaies réalisés (1,1 milliard de dollars).

Globalement, pour toutes les crypto-monnaies suivies par Chainalysis, les investisseurs du monde entier ont réalisé des gains totaux de 162,7 milliards de dollars en 2021, contre seulement 32,5 milliards de dollars en 2020. Le graphique ci-dessous montre les 50 principaux pays à l'origine de ces gains.Les États-Unis sont largement en tête avec une estimation de 47 milliards de dollars de gains réalisés en crypto-monnaies, suivis par le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon et la Chine. Cependant, comme l'année dernière, de nombreux pays dont les performances collectives en matière d'investissement en crypto-monnaies semblent surpasser leurs classements dans les mesures traditionnelles de la prospérité économique.Ce qui ressort également, c'est l'ampleur du déclin de l'activité en Chine par rapport aux autres pays. En 2021, le total estimé des gains réalisés en crypto-monnaies en Chine était de 5,1 milliards de dollars, contre 1,7 milliard de dollars en 2020, soit un taux de croissance de 194 % en glissement annuel. Bien que cela puisse sembler substantiel, cela représente un taux de croissance inférieur à celui d'autres pays.La tendance la plus notable concerne les gains de l'Ethereum. L'Ethereum devance de peu le Bitcoin dans le total des gains réalisés au niveau mondial, soit 76,3 milliards de dollars contre 74,7 milliards de dollars. Cela reflète une demande accrue d'Ethereum suite à la montée en puissance de DeFi en 2021, car la plupart des protocoles DeFi sont construits sur la blockchain Ethereum et utilisent Ethereum comme monnaie principale. Bien que la plupart des pays individuels suivent ce modèle, il existe quelques exceptions notables. Le Japon, par exemple, a reçu une part beaucoup plus importante des gains réalisés sur le Bitcoin, soit un peu moins de 4 milliards de dollars, contre seulement 790 millions de dollars de gains réalisés sur l'Ethereum.Source : Chainalysis Qu'en pensez-vous ?