SonarSource, dont le siège est à Genève, a l'intention d'utiliser ces fonds pour doubler ses effectifs de vente cette année et développer l'équipe marketing de la société dans ses bureaux internationaux, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne et en Suisse.Olivier Gaudin, cofondateur et directeur général, a déclaré que la société se préparait également à entrer sur les marchés publics.La société, qui compte parmi ses clients les géants de la technologie que sont IBM, Microsoft, et Alphabet, le parent de Google, propose une plateforme qui prend en charge 29 langages de programmation, permettant aux développeurs "d'écrire du code propre". Son offre de produits comprend à la fois des solutions open-source et des solutions commerciales.Les entreprises technologiques offrant des solutions innovantes aux entreprises pour rationaliser leurs opérations commerciales ont vu leurs valorisations bondir, plusieurs d'entre elles profitant de la croissance alimentée par la pandémie pour introduire leurs actions sur les marchés publics ou lever des fonds lors de nouveaux tours de table.Les sociétés de logiciels d'entreprise telles que la plateforme de codage GitLab, Hashicorp et Freshworks ont toutes fait des débuts remarqués sur le marché l'année dernière, atteignant des valorisations de plus de 10 milliards de dollars chacune.Même si les valorisations des technologies à forte croissance ont subi une pression cette année, plusieurs entreprises continuent de susciter l'intérêt de géants du capital-risque et du capital-investissement.SonarSource cherche également à se développer sur le marché de l'Asie-Pacifique et a déclaré qu'elle allait ouvrir un siège régional à Singapour.Parmi les autres investisseurs de cette nouvelle levée de fonds figurent les sociétés de capital-investissement Permira et l'investisseur existant Insight Partners.Source : SonarSource