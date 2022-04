Coût moyen de la frappe NFT au fil du temps



Coût moyen de la frappe NFT au fil du temps

Les artistes comme les investisseurs ont eu l'impression qu'ils avaient beaucoup à gagner en expérimentant les NFT, mais un nouveau rapport de Nansen indique que l'engouement pour les NFT pourrait être en train de s'éteindre.Environ un tiers de tous les NFT créés depuis le début de l'année 2021 sont maintenant plus ou moins sans valeur. Il n'y a pratiquement pas d'activité commerciale pour ces NFT, et lorsqu'il n'y a pas d'activité commerciale, la valeur de l'actif commence à s'effondrer. On pourrait croire que deux tiers des NFT sont encore rentables, mais malgré cela, un autre tiers d'entre elles sont toujours déficitaires.Alors que ce tiers des NFT est échangé, la valeur à laquelle ils sont échangés n'est même pas assez élevée pour couvrir le coût de leur frappe, tout bien considéré et pris en compte. Cela en fait un actif moins qu'idéal pour les traders, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement leur faire perdre de l'argent à chaque transaction. Seul un tiers environ des 19 millions de NFT analysés dans le cadre de cette étude étaient négociés à un prix plancher supérieur à leur coût de frappe.Cela pourrait s'expliquer par le fait que la grande majorité des mineurs de NFT n'investissent pas beaucoup dans leur actif. Ils ne sont pas non plus des négociants actifs, et beaucoup d'entre eux ne font que participer à un engouement sans en comprendre pleinement les implications. Si les NFT qui ont réussi à faire des bénéfices sont rentables dans une très large mesure, ils sont peu nombreux. Les NFT qui perdent leur valeur continuent de le faire, et ils pourraient bientôt ne plus rien valoir du tout.Source : Nansen Trouvez-vous cette étude pertinente ?Avez-vous déjà investi dans les NFT ?