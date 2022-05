Panneau des miniatures de la page ;

Barre de navigation (contenu) ;

Prise en charge des liens externes et internes (appuyez sur le bouton CTRL et cliquez avec la souris pour ouvrir un lien) ;

Mode curseur/main.

DjVu -> DjVu et PDF ;

XPS et OXPS -> tous les formats disponibles + les formats originaux.

Aperçu avant impression : lLes utilisateurs peuvent désormais afficher un aperçu de votre tableau avant de l'imprimer, ce qui permet d'éviter les erreurs d'impression et de réduire la consommation de papier.





: lLes utilisateurs peuvent désormais afficher un aperçu de votre tableau avant de l'imprimer, ce qui permet d'éviter les erreurs d'impression et de réduire la consommation de papier. Infobulles pour les formules : lorsque vous commencez à taper une formule dans une cellule de votre tableau, vous verrez une liste de toutes les formules disponibles, ce qui vous permettra de choisir rapidement celle dont vous avez besoin.





: lorsque vous commencez à taper une formule dans une cellule de votre tableau, vous verrez une liste de toutes les formules disponibles, ce qui vous permettra de choisir rapidement celle dont vous avez besoin. Nouvelles options dans l'onglet Affichage : Outre les outils et commandes existants, l'onglet Affichage contient désormais des éléments tels que Combiner la feuille et les barres d'état, Toujours afficher la barre d'outils, Thème d'interface, Afficher l'ombre des volets verrouillés.





: Outre les outils et commandes existants, l'onglet Affichage contient désormais des éléments tels que Combiner la feuille et les barres d'état, Toujours afficher la barre d'outils, Thème d'interface, Afficher l'ombre des volets verrouillés. Qualificateur de texte : Si vous voulez importer des données à partir d'un texte, vous pouvez maintenant choisir un qualificateur de texte, c'est-à-dire un caractère qui est utilisé pour distinguer le point auquel votre texte commence et se termine.





: Si vous voulez importer des données à partir d'un texte, vous pouvez maintenant choisir un qualificateur de texte, c'est-à-dire un caractère qui est utilisé pour distinguer le point auquel votre texte commence et se termine. Nouveaux formats de devises pour les cellules selon la norme ISO 4217.

Possibilité d'ajouter et de modifier des animations : l'outil de présentations mis à jour offre un nouvel onglet où vous pouvez ajouter et ajuster des animations de différents types pour rendre vos diapositives plus attrayantes visuellement.





Option de duplication de la diapositive permettant de dupliquer une diapositive a été ajoutée au menu d'ajout de diapositives.





Option Déplacer la diapositive dans le menu contextuel pour déplacer des diapositives au début et à la fin d'une présentation. Il suffit de faire un clic droit sur une diapositive et de choisir l'option requise.

Graphiques pyramidaux ;

Diagrammes à barres en forme de pyramide ;

Graphiques de cylindres verticaux et horizontaux ;

Graphiques à cônes verticaux et horizontaux.

Nouvelles langues d'interface - Galicien et Azerbaïdjanais ;

Possibilité d'afficher un mot de passe tout en le saisissant dans des fichiers protégés par un mot de passe ;

Options de zoom dans les fichiers OFORM ;

Possibilité de filtrer les commentaires par groupes d'utilisateurs.

ONLYOFFICE Desktop Editors

Maintenant, ONLYOFFICE Docs peuvent être installées sur des appareils dotés de l'architecture ARM qui offre de hautes performances, une efficacité énergétique et une sécurité intégrée.La version compatible avec les processeurs ARM d'ONLYOFFICE Docs est disponible sous la forme d'une compilation séparée et offre plusieurs options d'installation, telles que des images Docker, des paquets deb et rpm.La version 7.1 apporte une façon d’afficher les fichiers PDF, XPS et DjVu plus pratique. La visionneuse intégrée ouvre maintenant les fichiers du côté client et offre les améliorations suivantes :La possibilité de travailler avec des fichiers RDF est également renforcée par un convertisseur de fichiers. Il est désormais possible de convertir des fichiers en vue d'une édition ultérieure sans avoir à utiliser une application tierce.Lors de l’enregistrement d’un fichier PDF dans ONLYOFFICE Docs v7.1, il est possible de le convertir en DOCX et dans tous les autres formats disponibles, sauf le PDF/A.D'autres options de conversion sont disponibles :ONLYOFFICE Docs v7.1 offre la fonctionnalité de changer les modes d'affichage de vos documents et présentations en un seul endroit. Le nouvel onglet Affichage contient tous les outils et commandes que vous utilisez pour modifier l'apparence de vos fichiers. Par exemple, les options de zoom, le thème de l'interface, le masquage/affichage de la barre d'outils supérieure, la barre d'état, les règles, etc.Vous pouvez maintenant voir les icônes de toutes les formes disponibles. De plus, il y a une nouvelle section dans le menu qui affiche les éléments récemment utilisés.[B]ONLYOFFICE Docs v7.1 ajoute de nouveaux types de graphiques afin que vous puissiez trouver la manière la plus appropriée de visualiser vos données. Ils incluent :Avec la version mise à jour de ONLYOFFICE Docs, vous pouvez ouvrir des objets SmartArt sans les convertir en un groupe de figures. SmartArt est un type d'image dynamique qui est souvent utilisé dans les présentations pour attirer l'attention des lecteurs sur des informations importantes ou pour rendre les informations plus faciles à comprendre. Si vos diapositives contiennent de tels objets graphiques, vous pouvez désormais les ouvrir sans problème.En parallèle avec les éditeurs en ligne, l'application de bureau gratuite ONLYOFFICE Desktop Editor rattrape la version 7.1. Elle est dotée de la majorité des nouvelles fonctionnalités disponibles dans la version en ligne et de quelques améliorations utiles.Grâce à la mise à jour de V8, le moteur JavaScript open-source haute performance de Google, et à la mise en œuvre de Microsoft Visual Studio 2019, ONLYOFFICE Desktop Editors v7.1 offre des performances accélérées. L'application ouvre et enregistre désormais beaucoup plus rapidement les gros documents, feuilles de calcul, présentations et formulaires à remplir, ce qui vous permet de gagner un peu de temps.À partir de la version 7.1, le jeu de langues du client macOS coïncide avec les langues disponibles sur les autres plateformes, Linux et Windows. Il est possible de choisir la langue souhaitée directement dans l'application. Une autre amélioration est la possibilité de choisir le galicien.ONLYOFFICE Docs v7.1 est déjà disponible dans la version auto-hébergée . La version dans le cloud sera mise à jour prochainement.ONLYOFFICE Desktop Editors est mise à jour est déjà disponible sous forme de paquets deb, rpm, exe et dmg. Snap, Flatpak et AppImage seront bientôt prêts.Apprendre à intégrer ONLYOFFICE Docs à Moodle Comment intégrer des formulaires ONLYOFFICE dans une page Web Le code source ouvert sur GitHub Source : Onlyoffice