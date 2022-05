82 % des entreprises prennent des décisions sur la base d'informations périmées, conduisant à de mauvaises décisions et des pertes de revenus

L'étude, menée par Dimensional Research pour Fivetran, spécialiste de l'intégration des données, révèle que 82 % des entreprises prennent des décisions sur la base d'informations périmées.Selon 85 % d'entre elles, cela conduit à de mauvaises décisions et à des pertes de revenus. En outre, 86 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise doit avoir accès aux données ERP en temps réel pour prendre des décisions intelligentes, mais seulement 23 % d'entre elles ont mis en place des systèmes pour y parvenir. Enfin, la quasi-totalité des répondants (99 %) disent avoir du mal à obtenir un accès cohérent aux informations stockées dans leurs systèmes ERP.Dans l'ensemble, 65 % des personnes interrogées déclarent que l'accès aux données ERP est difficile et 78 % pensent que les fournisseurs de logiciels le rendent intentionnellement difficile. Les personnes interrogées affirment qu'un mauvais accès aux données ERP a un impact direct sur leur activité : ralentissement des opérations, mauvaises décisions et perte de revenus.", déclare George Fraser, PDG de Fivetran. "Source : Fivetran Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-ils au sein de votre organisation ? les données ERP sont-elles facilement accessibles ?