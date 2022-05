Lotus 1-2-3 pour Linux

Code : Sélectionner tout $ objdump --info | grep coff-i386

Les feuilles de calcul sont utilisées par de nombreuses entreprises pour gérer, afficher et manipuler des données. Les besoins de chaque entreprise étant différents, trouver le meilleur logiciel de feuille de calcul dépend des fonctionnalités les plus importantes pour la tâche requise.Le meilleur logiciel de feuille de calcul permet non seulement d'utiliser les feuilles de calcul de manière simple et facile, mais aussi de faire collaborer les équipes sur les mêmes fichiers. « Il y a quelques problèmes qui doivent être résolus, et je dois porter mon pilote de terminal, mais il est utilisable à 100 %, a écrit Tavis dans un billet de blog, détaillant le travail. Pour le moment, la version DOS fonctionnant sous émulation est plus belle - mais cela peut être corrigé ! »Certains principes de base doivent être respectés et toutes les options disponibles ne sont pas à la hauteur de la tâche. Pour certains analystes, le meilleur logiciel de feuille de calcul sera facile à utiliser, flexible et riche en fonctionnalités ; il prendra en charge des graphiques et des diagrammes attrayants, faciles à créer et à personnaliser.Ormandy a également développé un pilote d'affichage entièrement nouveau pour le programme, qui peut maintenant être exécuté sur plus que la simple fenêtre 80x25. Lotus 1-2-3 a été la première application phare du PC d'IBM, et a connu un succès considérable dans les années 1980.Il offrait trois solutions clés : les calculs sur tableur, la fonctionnalité de base de données et les tableaux graphiques. Avec dBase et WordPerfect, elle était considérée comme une application essentielle. Cependant, lorsque Microsoft a sorti ses produits basés sur l'interface graphique au début des années 1990, comme Excel, Lotus-1-2-3 a été laissé sur le carreau. Lotus a mis du temps à réagir aux nouveaux produits perturbateurs et, bien qu'elle ait été rachetée par IBM en 1995, elle ne s'en est jamais vraiment remise.IBM a continué à vendre les offres de Lotus, ne jetant l'éponge qu'en 2013. En juin de cette année-là, IBM a annoncé le retrait de la marque Lotus, y compris Lotus 1-2-3 Millennium Edition V9.x, IBM Lotus SmartSuite 9.x V9.8.0 et Organizer V6.1.0.« Les clients ne pourront plus bénéficier d'un support pour ces offres après le 30 septembre 2014, indiquait alors l'entreprise. Aucune extension de service ne sera proposée. Il n'y aura pas de programmes de remplacement. »Il s'agit d'un portage natif de Lotus 1-2-3 Release 3 sur Linux. Ceci est possible car Lotus 1-2-3 pour UNIX SystemV a utilisé une astuce appelée "partial linking" pour contourner une limitation technique des premiers systèmes UNIX. Étonnamment, cela peut être utilisé pour le modifier afin de supporter de nouvelles plateformes.Premièrement, vous avez besoin d'une version de binutils qui est compilée avec le support de la cible coff-i386. Vous pouvez vérifier comme ceci :La plupart des distributions n'activent pas cette fonction pour une raison quelconque.Exécutez le fichierinclus pour télécharger et compiler une version de binutils connue pour fonctionner.Deuxièmement, l'utilisateur a besoin d'une copie de Lotus 1-2-3 pour UNIX. Placez simplement les images disques brutes dans le répertoire de construction et exécutezEnfin, lancez« Lotus 123 a été mon premier tableur et je l'ai adoré. Ce n'était pas seulement un rival d'Excel ; Lotus 123 possédait le marché dans les années 80. Puis, au lieu d'innover comme Excel, Lotus a semblé se reposer sur ses lauriers et s'est fait évincer du marché », déclare un internaute. « Jusqu'à il y a 3 ans, nous l'utilisions aussi, mais je le préférais à 365 seulement à cause de la possibilité d'importer des gifs, mais la possibilité de gérer des comptes à l'intérieur était aussi impressionnante. »L'histoire de Lotus 1-2-3 remonte en 1983. Ce tableur unique en son genre a justifié à lui seul l'achat de nombreux PC. Sa nomenclature fait référence au fait qu'il intégrait les fonctionnalités de tableur, grapheur et gestionnaire de données. Le must à l'époque.Cependant, sa période de gloire fut de courte durée. Il a part la suite subi la concurrence de Microsoft Excel et Quattro Pro de Borland, à qui il a d'ailleurs intenté un procès sur la violation des droits relatifs à l'interface et l'ergonomie. En effet, Quattro Pro reprenait les raccourcis clavier de Lotus 1-2-3.Lotus 1-2-3 a ensuite continué à perdre en parts de marché au profit de ses concurrents. Par la suite, il sera détrôné par l'application montante Microsoft Excel et après, les choses ne vont plus être ce qu'elles ont été auparavant. Malgré son acquisition par IBM, Lotus n'a pas pu redécoller. Son segment de marché étant devenu extrêmement concurrentiel. IBM a officiellement mis fin au support de Lotus 1-2-3 en mai 2013 , dans l'indifférence générale ! Triste fin pour un pionnier qui a accompagné et soutenu l'invasion du PC. C'est un dinosaure de l'informatique qui était alors désormais condamné à disparaître. C'est vieux de 40 ans que Lotus-1-2-3 fait un retour surprenant.Quel est votre avis sur le sujet ?