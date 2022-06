Chastain est accusé d'avoir utilisé des informations commerciales confidentielles auxquelles il avait accès en tant qu'ancien employé d'OpenSea et de les avoir exploitées pour acheter environ 45 NFT avant qu'ils ne soient ajoutés à la page d'accueil de la place de marché.Selon le communiqué de presse du DOJ, cela lui a permis de réaliser de gros profits en les vendant quelques heures après que leurs prix aient considérablement augmenté.", a déclaré le DOJ.Le prévenu a également tenté de dissimuler son activité illégale en utilisant des comptes OpenSea anonymes et de nouveaux comptes Ethereum sans historique de transactions antérieures (décrits par le DOJ comme des "portefeuilles de devises numériques anonymes").Il a utilisé ces informations confidentielles en dépit de la signature d'un accord écrit, lors de son adhésion à OpenSea, l'obligeant à ne les utiliser que "", selon l'acte d'accusation non scellé.Il est accusé d'un chef de blanchiment d'argent et d'un chef de fraude électronique, passibles d'un maximum de 20 ans de prison chacun.", a déclaré le procureur américain Damian Williams.."Qu'en pensez-vous ?