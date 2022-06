L'étude de MuleSoft montre que la plus forte demande d'automatisation provient de la recherche et du développement (39 %), de l'administration/des opérations (38 %), du service clientèle (33 %) et du marketing (26 %).Toutefois, des problèmes techniques se posent lorsqu'il s'agit de répondre à la demande. Presque toutes les personnes interrogées (96 %) affirment que la modification et la reconstruction de l'automatisation constituent un défi, car les systèmes et les exigences commerciales changent. En outre, quatre répondants sur cinq affirment que la restructuration des applications et des données existantes pour prendre en charge l'automatisation aggraverait probablement la dette technique de leur organisation.", explique Matt McLarty, directeur technique mondial et vice-président du bureau de transformation numérique chez MuleSoft. "."Pas tout à fait la moitié (44 %) des entreprises utilisent aujourd'hui des capacités d'intégration et de gestion des API pour soutenir pleinement leurs efforts d'automatisation des processus métier. Alors que 53 % disent utiliser les capacités d'intégration et de gestion des API dans une "certaine mesure", ce qui suggère qu'il existe une opportunité d'automatiser plus efficacement les flux de travail à l'échelle et de fournir plus rapidement des expériences client connectées.", ajoute McLarty. "."Source : MuleSoft Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?