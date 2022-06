Peu de gens savent ce que sont exactement les NFT : seuls 14 % des répondants à une enquête ont eu raison de penser que les NFT sont des images/objets numériques qu'une personne peut posséder

Qu'est-ce qu'un NFT, me direz-vous ? Les NFT sont des jetons non fongibles qui sont des formes d'art numérique pouvant être détenues par une seule personne ou entité. Non fongible signifie qu'il est unique et qu'il est impossible de le remplacer par un autre. Ainsi, le bitcoin, qui est fongible, signifie que si vous achetez un autre bitcoin après avoir vendu le vôtre, ce sera exactement la même chose.Mais peu de gens ont une idée correcte de ce que sont les NFT ou de leur utilité, d'après une enquête menée par GWI qui a demandé aux gens ce qu'ils pensaient des NFT. L'enquête a été menée auprès d'internautes âgés de 16 à 64 ans sur 9 marchés différents. Elle a été réalisée en avril et 12 803 personnes y ont participé.L'enquête a révélé que, parmi toutes les personnes qui ont répondu, la majorité (27 %) pensait que les NFT étaient un type de crypto-monnaie, tandis que la deuxième plus grande majorité (22 %) a déclaré qu'elle pensait que les NFT étaient un fichier qui présentait la preuve de la propriété d'un actif numérique.Seuls 14 % des personnes ont eu raison de penser que les NFT sont des images/objets numériques qu'une personne peut posséder. 17% des personnes interrogées pensent que les NFT sont un moyen d'enregistrer des paiements numériques. Cela nous amène à la plus petite majorité de personnes qui pensent que les NFT sont une forme d'art numérique. Les 13 % restants disent soit ne pas savoir ce que sont les NFT, soit croire qu'il s'agit d'autre chose.Les NFT sont une bonne chose car ils permettent aux artistes de vendre leurs œuvres et de gagner de l'argent avec leur art. Mais le problème est que, même si les NFT peuvent être détenus par une seule personne, ils peuvent toujours faire l'objet de captures d'écran ou être téléchargés sur Internet.Même si cela peut se produire, ce qui diminue la valeur du NFT, certaines plateformes de vente de NFT ont une fonction qui permet à l'artiste de recevoir un pourcentage de l'argent lorsque le NFT est vendu de temps en temps.Source : GWI Qu'en pensez-vous ?Savez-vous ce sont les NFT ? en possédez-vous ?