Une baisse de 1 226,41 dollars par rapport à sa clôture précédente et de 60,9%

Plusieurs grands acteurs des marchés des crypto-monnaies ont eu des difficultés, et de nouvelles baisses pourraient obliger d'autres investisseurs en crypto-monnaies à vendre des avoirs pour répondre aux appels de marge et couvrir les pertes.L'Ether, la pièce liée au réseau blockchain ethereum, a chuté de 7,5% à 1 016,08 dollars jeudi, perdant 82,38 dollars par rapport à sa clôture précédente.Les deux actifs numériques sont en difficulté depuis que le prêteur américain Celsius Network a déclaré ce mois-ci qu'il allait suspendre les retraits. Le bitcoin et l'éther ont également été ébranlés par l'insolvabilité apparente du fonds spéculatif de crypto-monnaie, qui, selon une personne connaissant bien la question, a été mis en liquidation.Bon nombre des problèmes récents du secteur remontent à l'effondrement spectaculaire du soi-disant stablecoin TerraUSD en mai, qui a vu le stablecoin perdre presque toute sa valeur, ainsi que son jeton apparié.Qu'en pensez-vous ?