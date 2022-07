Les ventes de NFT pour le mois de juin 2022 ont atteint un peu plus d'un milliard de dollars, alors qu'elles avaient atteint un pic de 12,6 milliards de dollars au début de l'année. La baisse d'intérêt amène les NFT à leur plus bas niveau en un an, et elle intervient alors que les marchés des crypto-monnaies ont connu une période de volatilité extrême et de chute des prix.La chute des ventes a entraîné une baisse de la valeur globale du marché des NFT. D'une valeur d'environ 3 000 milliards de dollars en novembre dernier, il représente actuellement moins d'un tiers de ce chiffre. Il serait facile de voir dans cette baisse d'intérêt une simple question d'effet d'annonce, mais elle semble également liée à l'état des marchés des crypto-monnaies.La valeur du bitcoin - et d'autres crypto-monnaies - s'est effondrée au cours de l'année écoulée, à mesure que l'on prenait conscience qu'il s'agissait d'un investissement risqué. Cette chute a également été alimentée par la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation.Ethan McMahon, économiste de Chainalysis, a déclaré au sujet de la chute du NFT :Que pensez-vous de cette chute des ventes de NFT ?