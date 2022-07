Google Play va permettre aux développeurs d'applications d'utiliser des systèmes de facturation alternatifs en Europe, et uniquement en Europe

En outre, la société précise que, même si les développeurs qui choisissent d'utiliser un autre système de facturation devront toujours payer des frais de service, ceux-ci seront réduits. Ces changements font suite à la récente Digital Markets Act.En annonçant ce changement, Google déclare : "".".Google ajoute :L'entreprise poursuit son explication :Google poursuit en soulignant qu'il ne va pas attendre que la DMA entre en vigueur :Les développeurs qui souhaitent en savoir plus sur le programme et s'inscrire peuvent le faire dans le Centre d'aide de Google. Google promet que de plus amples détails seront disponibles dans les semaines à venir.Source : GoogleQu'en pensez-vous ?