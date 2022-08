Sage serait accusé d'avoir vendu des licences perpétuelles en sachant qu'elles seraient bientôt obsolètes, dans le même temps, SAP dit permettre aux clients de ne payer que ce dont ils ont besoin.

Perpétuel : avec le modèle de licence perpétuelle, les clients sont autorisés à utiliser le logiciel de façon permanente moyennant une redevance unique et des frais annuels de maintenance/support. Habituellement, les licences perpétuelles sont utilisées pour le déploiement sur site et donnent des droits perpétuels sur une certaine quantité de logiciels ;

avec le modèle de licence perpétuelle, les clients sont autorisés à utiliser le logiciel de façon permanente moyennant une redevance unique et des frais annuels de maintenance/support. Habituellement, les licences perpétuelles sont utilisées pour le déploiement sur site et donnent des droits perpétuels sur une certaine quantité de logiciels ; Abonnement : avec le modèle de licence d'abonnement, les clients paient annuellement pour avoir le droit d'utiliser le logiciel pendant une période déterminée, généralement de 3 à 5 ans. Le prix de l'abonnement couvre la licence et les frais d'assistance et de maintenance ;

avec le modèle de licence d'abonnement, les clients paient annuellement pour avoir le droit d'utiliser le logiciel pendant une période déterminée, généralement de 3 à 5 ans. Le prix de l'abonnement couvre la licence et les frais d'assistance et de maintenance ; cloud public : avec le modèle de licence de consommation, les clients paient en fonction de la consommation, sa licence à terme sans engagement annuel.

Au début du mois, ceratins medias ont révélé que Sage conseillait à ses clients possédant des logiciels pour petites entreprises, Sage 50 Accounts et Sage 50cloud Accounts v26.2 (publié en 2020) ou moins, de passer à un modèle d'abonnement car ces logiciels utilisent Transport Layer Security 1.0 et 1.1, des versions obsolètes du protocole de sécurité.Sage a fait l'objet de critiques de la part de certains clients en raison des changements radicaux apportés à son modèle de licence logicielle qui, selon eux, les obligent à rembourser des produits qu'ils possèdent déjà ou à en perdre l'accès. Comme de nombreux fournisseurs, Sage tente de passer d'une licence perpétuelle à une licence d'abonnement. Cependant, ses méthodes sont lourdes et injustes, selon les clients.Dans un communiqué mis à jour le 12 juillet, Sage aborde le chemin de migration pour Sage 50 Accounts et Sage 50cloud Accounts v26.2 (publié en 2020) ou inférieur. Il s'agit de logiciels de comptabilité destinés aux entreprises comptant 100 employés ou moins. Sage fait valoir que, comme ces progiciels utilisent TLS 1.0 et 1.1 - des versions datées du protocole de sécurité - pour confirmer la conformité des licences, les clients devront migrer vers son modèle de licence par abonnement s'ils ont d'abord acheté une licence perpétuelle.« D'ici au 30 septembre 2022, nous désactiverons TLS 1.0 et 1.1 pour nos services restants, Auto Update et Sage License Server, conformément aux dernières normes industrielles. « Une fois la désactivation effectuée, toute personne utilisant Sage 50 Accounts ou Sage 50cloud Accounts v26.2 ou moins ne pourra plus accéder à son logiciel. »Cela, nous dit-on, laisse aux clients l'option de payer l'abonnement ou de faire face à la nécessité de saisir à nouveau leurs données dans un nouveau système. Les clients et les partenaires ont exprimé leur frustration face à cette décision. Un commentateur a déclaré : « Dans ce cas, Sage a pris la décision (probablement pour des raisons commerciales) de NE PAS développer une routine simple qui permettrait de continuer à utiliser la plupart de ses produits de bureau sous licence perpétuelle... mais ce n'est PAS une décision imposée à Sage ! ».Un représentant de Sage a déclaré : « Nous soutenons la décision de vous protéger, ainsi que vos données, afin d'éradiquer tout risque, qui pourrait être préjudiciable à votre entreprise. Nous contactons tous les clients impactés pour leur proposer des options, en aucun cas quelqu'un n'est obligé de migrer vers notre solution entièrement en nuage Sage Accounting. »Mais d'autres n'ont pas manqué de souligner que Sage 50cloud n'est pas un produit cloud, mais un produit de bureau ou de serveur avec une licence d'abonnement et une certaine connectivité en ligne. Selon eux, l'argument de Sage porte donc davantage sur la licence que sur l'hébergement.Sage n'offre pas aux clients la possibilité de patcher ou de mettre à jour leur logiciel sur une licence perpétuelle. Ceux qui n'auront pas opté pour une licence d'abonnement avant le 30 septembre perdront l'accès à leur logiciel et à leurs données, selon un communiqué. Cependant, les développeurs d'une autre plateforme Sage, Intacct, basée sur le cloud, ont été informés en mars 2018 qu'ils devaient « s'assurer que leur application est configurée pour négocier des connexions utilisant TLS 1.2 ou plus. »Le post de 2018 explique : « Une fois que Sage Intacct désactive la prise en charge de TLS 1.0 et 1.1, tout navigateur ou accès API provenant d'une ressource qui ne prend pas en charge TLS 1.2 ou supérieur échouera. » Les clients disposant de licences perpétuelles Sage 50 Accounts activées après cette date font valoir qu'ils ont effectivement été mal vendus au logiciel, car Sage savait qu'il n'était pas à jour avec le protocole de communication, savait qu'il devrait être mis à niveau, et Sage prévoyait de ne proposer cette mise à niveau que sur une licence d'abonnement.« Sage m'a vendu un logiciel sous licence perpétuelle en sachant qu'il ne serait plus valable dans un délai inconnu », a déclaré un client. Les utilisateurs de la version affectée de Sage 50 Accounts reçoivent une boîte de dialogue contextuelle leur indiquant de passer à la version 26.3 ou 27, mais lorsqu'ils essaient de télécharger le logiciel, seules les options d'abonnement sont disponibles.« Ils étaient parfaitement au courant de tout ce qui se passait. Ils nous demandent d'effectuer une mise à niveau et refusent de nous fournir le logiciel même vers lequel ils nous demandent d'effectuer cette mise à niveau », a déclaré le client. Dans les conditions générales de Sage qui accompagnent les achats de licences perpétuelles, il est dit que les utilisateurs sont en droit de s'attendre à ce que le logiciel soit utilisable pendant 15 ans, à condition de maintenir leurs systèmes à jour.Néanmoins, les clients continuent d'affirmer qu'ils seront moins bien lotis avec les licences d'abonnement, même avec les nouvelles offres. Une licence perpétuelle peut coûter 650 £ (environ 790 $) alors qu'un abonnement à Sage 50cloud Professional coûte 145 £ (176 $) par mois. Un abonnement à Sage 50cloud Standard coûte 72 £ (87 $) par mois. Les clients risquent d'avoir plus de mal à payer une licence d'abonnement après moins d'un an.Au début du mois, un porte-parole de Sage a déclaré : « TLS v1.0 et v1.1 est un protocole de sécurité utilisé dans toute l'industrie pour faciliter la confidentialité et la sécurité des données pour les communications sur Internet. La stabilité et la sécurité du protocole sont au cœur des préoccupations, et non son âge. La nécessité de passer à un nouveau protocole est survenue après le lancement de nos produits et après que l'Internet Engineering Task Force (IEFT) en ait officiellement découragé l'utilisation. »Ils ont ajouté : « Sage a communiqué avec ses clients à ce sujet, sur les mesures qu'ils devaient prendre et sur la manière dont nous pouvions les aider. Nous donnerons toujours la priorité à la sécurité de nos produits et protégerons les données des clients conformément aux dernières normes industrielles, aujourd'hui et à l'avenir. »À la question de savoir pourquoi Sage ne peut pas mettre à jour la v24 et les suivantes pour utiliser TLS1.2 pour vérifier les licences de logiciels, Sage répond : « Nous reconnaissons qu'en raison de ces modifications du protocole TLS, nos clients seront impactés de différentes manières. Fournir des correctifs temporaires n'est pas la solution la plus efficace dans ce cas, mais s'assurer que les systèmes fournis par Sage sont continuellement à jour est essentiel pour que les entreprises fonctionnent efficacement et en toute sécurité. Le changement requis est un processus simple pour les clients utilisant les dernières versions de notre logiciel, et nous sommes prêts à aider tous les clients à effectuer les changements afin qu'ils soient en sécurité et bénéficient de la meilleure expérience possible. »À la question de savoir si les clients allaient perdre l'accès à leurs données, un porte-parole a répondu : « Non. Nous avons communiqué avec les clients sur les options qui s'offrent à eux. Si le client effectue une mise à niveau vers une version compatible de Sage 50 Accounts, il continuera à accéder à ses données. S'il ne souhaite pas effectuer de mise à niveau, il peut exporter ses données avant la date limite de septembre. Nous sommes conscients que les clients seront touchés de différentes manières et notre équipe de contact clientèle est heureuse de discuter des besoins sur une base individuelle. »« Les plateformes logicielles sont construites de différentes manières et, en tant que tel, donner un préavis sur les changements à venir en termes de protocoles de sécurité et d'autres changements technologiques est une pratique standard.« La stabilité et la sécurité du protocole Transport Layer Security sont au cœur des préoccupations, et non l'âge de celui-ci. La nécessité de passer à un nouveau protocole est apparue après le lancement de nos produits Sage50 et après que l'Internet Engineering Task Force (IEFT) en ait officiellement découragé l'utilisation. Tout client disposant d'un contrat d'assistance ou d'un abonnement actif a accès à la dernière version sans frais. Nous sommes conscients que cela aura un impact sur les clients de différentes manières et notre équipe de contact client est heureuse de discuter des besoins sur une base individuelle. »Comme Sage, SAP est une entreprise qui conçoit et vend des logiciels, notamment des systèmes de gestion et de maintenance, principalement à destination des entreprises et des institutions dans le monde entier. Les logiciels SAP sont modulaires, adaptables et très diversifiés. Il permet aux clients de ne payer que ce dont ils ont besoin et de déterminer les solutions en fonction de leurs besoins, de la manière de déployer le logiciel et du type de licence.Alors que Sage avec ses logiciels Compta & Facturation et Sage 50cloud Ciel met en avant des offres destinées aux TPE, SAP se positionne avec SAP Business One sur une proposition globale orientée TPE et PME.Là où SAP avance une solution globale de gestion commerciale, Sage scinde son offre pour s’adapter plus précisément aux besoins des entreprises. Qu’il s’agisse de Sage ou SAP, l’expérience utilisateur représente le cœur du service. Les logiciels de gestion commerciale sont intuitifs et l’intégration à votre système d’information facilitée par toute l’expertise de ces deux géants de l’édition.Les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) sont une décision déterminante pour la carrière de nombreux responsables informatiques. Pourtant, selon un expert qui suit les entreprises comme Sage et SAP, beaucoup de responsables informatiques ne prêtent pas suffisamment attention à la stratégie de ces entreprises.Source : Sage Selon vous, pourquoi choisir Sage ?Que pensez-vous du modèle de licences Sage ?Avez-vous une expérience avec les ERP ? Lequel ?