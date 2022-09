Les six principes, intitulés "", ont été publiés après que des responsables de l'administration Biden aient rencontré plus tôt dans la journée des experts pour discuter "".La Maison-Blanche a déclaré que les États-Unis avaient besoin de "".", a déclaré aux journalistes Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche. "."Un groupe de législateurs bipartisans a présenté un projet de loi antitrust visant à mettre au pas les quatre géants de la technologie - Facebook de Meta Platform, Apple, Google d'Alphabet et Amazon - qui interdirait aux entreprises de favoriser leurs propres activités dans les résultats de recherche et autres. Les législateurs ont déclaré qu'ils pensaient avoir les 60 voix du Sénat nécessaires pour aller de l'avant, mais aucun vote n'a encore été programmé.Parmi les questions abordées lors de la réunion de jeudi, à laquelle participaient de nombreux hauts fonctionnaires de la Maison Blanche, le procureur général du district de Columbia, Karl Racine, et des experts en technologie, figuraient l'antitrust, la vie privée, la discrimination algorithmique et d'autres domaines de la politique technologique, a indiqué la Maison Blanche.Les six principes comprennent la promotion de la concurrence dans le secteur de la technologie, l'adoption de solides protections fédérales en matière de vie privée et de protections en ligne plus strictes pour les enfants, l'annulation des protections juridiques spéciales pour les grandes plateformes technologiques, l'amélioration de la transparence des algorithmes des plateformes et des décisions de modération du contenu, et la fin des décisions algorithmiques discriminatoires.", a déclaré la Maison Blanche, "Source : La Maison BlancheQue pensez-vous de ces principes de réforme ?