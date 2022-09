La mise à jour, connue sous le nom de "The Merge", marquera un changement radical dans la façon dont les transactions sur la blockchain Ethereum se déroulent et dont les jetons ether sont créés. Le nouveau système consommera 99,95 % d'énergie en moins, selon la Fondation Ethereum, un organisme qui fait office de porte-parole du réseau.Le moment exact de la fusion n'est pas connu, mais Google et d'autres sites qui suivent la blockchain prédisaient lundi qu'elle aurait lieu dans les premières heures de jeudi. La Fondation Ethereum a déclaré qu'elle aurait lieu du 10 au 20 septembre. L'événement a été reporté plusieurs fois auparavant.En cas de succès, Ethereum passera d'un système de "preuve de travail" - dans lequel des ordinateurs énergivores valident les transactions en résolvant des problèmes mathématiques complexes - à un protocole de "preuve d'enjeu", dans lequel les individus et les entreprises agissent en tant que validateurs, en utilisant leur éther comme garantie, dans le but de gagner de nouveaux jetons.L'éther est la deuxième plus grande crypto-monnaie après le bitcoin, avec une capitalisation boursière d'environ 200 milliards de dollars, selon le site de données CoinGecko. Il y a environ 1 million à 1,5 million de transactions par jour sur la blockchain Ethereum, contre 200 000 à 300 000 pour le bitcoin, selon les données de CoinMetrics.Les prix des crypto-monnaies ont chuté au début de l'année, alors qu'un ralentissement général des marchés financiers incitait les investisseurs à abandonner les actifs risqués. L'Ether a augmenté d'environ 65% depuis la fin du mois de juin avant la fusion, tandis que le bitcoin a connu peu de changement .", a déclaré James Malcolm, responsable de la stratégie FX chez UBS. Cependant, il a ajouté que cela n'aurait pas nécessairement un impact sur le prix de l'éther car la fusion est déjà prise en compte.La forte consommation d'énergie des crypto et blockchain tech a suscité les critiques de certains investisseurs et écologistes. Selon le chercheur Digiconomist, une seule transaction sur Ethereum nécessite actuellement autant d'énergie qu'un foyer américain moyen en utilise en une semaine.Pour ses partisans, la mise à niveau en matière d'économie d'énergie représente une avancée majeure dans la course pour devenir la meilleure blockchain du monde.Ethereum est devenue la blockchain de choix pour diverses fonctions dans le monde de la finance décentralisée, notamment les contrats intelligents et les projets impliquant des jetons représentant des actifs traditionnels tels que les actions et les obligations.Les partisans d'Ethereum affirment que cette technologie constituera la base d'un nouveau système financier, dans lequel l'argent et les actifs pourront être échangés sous forme de jetons cryptographiques sans avoir recours aux fournisseurs de services financiers traditionnels.D'autres y voient la pierre angulaire de ce que l'on appelle le "Web3", une itération de l'internet dont on parle beaucoup mais qui n'a pas encore vu le jour et où la blockchain et les crypto-actifs occupent une place centrale.Pourtant, l'éther a jusqu'à présent été peu adopté par le grand public en tant que moyen de paiement, le commerce étant de loin l'utilisation la plus populaire.Source : Ethereum Foundation Qu'en pensez-vous ?Croyez-vous que cette mise à niveau fera de l'Ethereum la meilleure blockchain du monde ? cela pourrait-il influencer son adoption par le grand public ?