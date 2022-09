Diplômé de l'école de commerce de Harvard, Bill George a présenté cinq exemples différents qui illustrent le pire patron. Et Zuckerberg correspond à trois des cinq exemples fournis.La réponse à une entreprise bien développée et en pleine croissance est liée à une main-d'œuvre motivée et prête à donner le meilleur d'elle-même. Et pour s'assurer que le personnel ne s'épuise pas ou ne se sente pas dépassé, il faut disposer de grandes qualités de leadership, où chaque membre se sent accueilli et honoré de faire partie de l'équipe.En ce moment, les choses ne vont pas bien pour le PDG car Facebook est dans un tourbillon comme le montre le rapport de performance du dernier trimestre. Il y a une énorme perte de revenus due à la politique ATT d'Apple pour les publicités, sans parler de beaucoup d'incertitude liée au metaverse.Et puis, il a été dit que George est très difficile à impressionner. Il n'est pas un fan des conseils d'administration dont le principal objectif est d'embaucher des personnes qui manquent de substance mais qui ont du style. De même, il ne pense pas que les personnes dotées d'un bon charisme pour des cadres sans talent puissent aller loin.Et c'est là qu'il déclare avec audace que Zuckerberg a un problème majeur. Il rationalise ses erreurs au lieu d'en revendiquer la responsabilité. Et un patron qui ne parvient pas à tirer les leçons de ses erreurs n'est vraiment pas un bon patron dans ses ouvrages.Il a donné l'exemple du mois d'avril, lorsque les actions se sont effondrées et qu'il a attribué la cause de cette terrible annonce l'ATT d'Apple, qui empêche le suivi des applications ciblées pour les publicités Facebook.Mais en même temps, il a oublié de faire la lumière sur la façon dont tant d'argent a été dépensé et perdu dans les opérations du métavers. Et pour ne rien arranger, il a été vu en train de parler de la popularité de son rival TikTok.C'est presque comme si l'on ne savait pas que la concurrence existe et qu'il est bon de s'assurer que les applications sont performantes. Mais pas aux yeux de Zuckerberg.Le deuxième trait de caractère du mauvais patron que possède Zuckerberg est sa résistance aux conseils. Il aime agir par lui-même et n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Toutes ses décisions sont les siennes et il n'apprécie jamais l'aide extérieure. Qu'il s'agisse d'un retour d'information ou de toute autre critique constructive émanant de personnes en qui l'entreprise a confiance, elle n'est tout simplement pas la bienvenue.Et lorsque l'on n'a pas les qualités nécessaires pour faire de son entreprise une entité plus résistante grâce aux conseils d'experts, George dit qu'il devient vraiment difficile de réussir.Il cite l'exemple du cofondateur d'Elevation Partners qui a essayé de convaincre le PDG de Meta de lutter contre la collecte et l'exploitation des données sur la plate-forme. Mais cet avertissement n'a pas été bien accueilli et a provoqué un tollé chez les personnes qui s'opposaient au comportement de Meta.Enfin, l'une des principales habitudes qui font du PDG un mauvais patron est sa recherche de la gloire. C'est un homme qui place la croissance et les profits en tête des priorités, même si c'est au détriment d'un grand nombre de ses propres clients.L'exemple parfait de ce phénomène a été fourni récemment par un expert de Harvard. Il a expliqué comment l'enquête du WSJ a révélé comment l'Instagram de Meta causait des problèmes de santé mentale chez tant de jeunes adolescentes. Mais l'entreprise a balayé ces allégations d'un revers de main. Il semblait que les revenus étaient beaucoup plus importants et que, par conséquent, pour le bien de l'engagement des utilisateurs, ils n'allaient pas tomber dans les conclusions de l'enquête.George a conclu en disant qu'il craignait qu'avec Zuckerberg à la tête de l'entreprise technologique, Facebook ait peu de chances de réussir.Source : Bill George Qu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur les qualités de dirigeant de Mark Zuckerberg ?