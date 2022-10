Selon les rapports, la valeur nette de Zuckerberg est d'environ 55,9 milliards de dollars, et il a été classé plus bas que trois Walton et deux membres de la famille Koch. Il contrôle 350 millions d'actions de la société. Dans sa récente interview avec Joe Rogan, il a affirmé être un concepteur de produits et a fourni une vidéo de lui-même pratiquant le MMM.À 38 ans, il a connu un grand succès dans sa carrière dès le début. Sa réussite dans le domaine des affaires lui a rapporté 106 milliards de dollars en moins de deux ans, l'incluant dans la compagnie de milliardaires bien connus dans le monde entier, tels que Jeff Bezos et Bill Gates.Ce succès lui donne l'idée de changer le média social le plus suivi, Facebook Inc., en Meta. Ce lancement n'a pas été fortuit puisqu'il s'est avéré être en chute libre depuis son invention. Depuis lors, le monde de la technologie n'a pas réussi à s'en emparer pour tenter de retrouver sa position.Tout a commencé lorsque la firme a révélé qu'elle n'avait marqué aucune croissance des utilisateurs mensuels de Facebook. En outre, la sensation des moulinets TikTok a également fait de l'ombre aux moulinets Instagram, laissant Zuckerberg au bord de l'exil du monde de la technologie.L'industrie, dans son ensemble, est sur le point de s'effondrer en raison du ralentissement économique. Laura Martin, analyste Internet senior chez Needham and Co, a déclaré que les actions investies dans le Metaverse sont tirées vers le bas.Comme l'a déclaré le fondateur, M. Zuckerberg, l'entreprise perdra "beaucoup d'argent" dans les trois à cinq années à venir. En outre, M. Martin a également déclaré que l'entreprise doit gagner des spectateurs de TikTok, car elle réduit les revenus industriels.De nombreuses entreprises ont enregistré de moins bons résultats en 2022. Par exemple, Menlo Park, une entreprise californienne, a enregistré des performances plus mauvaises que la majorité de ses homologues FAANG. Elle a enregistré une dégradation de 57 % cette année, nettement supérieure à celle d'Apple Inc. (14 %), d'Amazon.com Inc. (26 %) et d'Alphabet Inc., la société mère de Google, (29 %).Meta, quant à elle, a connu une baisse de 60 %. C'est beaucoup plus que la plupart des entreprises. Meta est également en train de combler son écart de 2022 pertes avec Netflix Inc. L'analyste technologique de Bloomberg Intelligence, Mandeep Singh, a affirmé que si Facebook avait évité de se lancer dans l'activité Metaverse, il aurait pu être plus en phase avec la situation d'Alphabet.Il a en outre conseillé au fondateur d'éviter ces ruptures majeures en se concentrant sur d'autres activités comme WhatsApp ou Instagram. Pourtant, il est important de noter que la moitié de la fortune de Zuckerberg a été dépensée dans la fabrication de l'action Meta.Source : BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet Metaverse ?