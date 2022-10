Un des effets secondaires de ces investissements importants est que le secteur des technologies de l'information est mieux à même de résister aux périodes de turbulences économiques, et c'est pourquoi tant de sociétés informatiques prévoient d'augmenter leurs budgets l'année prochaine.Ces données proviennent d'un rapport publié par Spiceworks Ziff Davis, qui révèle notamment que 60 % des grandes entreprises d'Amérique du Nord et d'Europe se préparent à une récession économique persistante. Malgré cela, seulement 45 % des petites entreprises sont du même avis, probablement parce qu'elles doivent maintenir leur taux de croissance élevé et prendre plus de risques que leurs homologues plus grandes.Ces chiffres sont quelque peu faussés en raison des chiffres européens. Si l'on considère uniquement les chiffres pour l'Amérique du Nord, le tableau est très différent. Seuls 41 % des entreprises informatiques basées en Amérique du Nord se préparent à une récession, toutes choses ayant été considérées et prises en compte.Indépendamment du ralentissement économique potentiel en 2023, environ 61 % des entreprises du monde entier comptant plus de 500 employés prévoient d'augmenter le budget de leur département informatique, ce ui est surprenant cela peut priver d'argent d'autres départements qui sont contraints de se serrer la ceinture.En élargissant le regard à l'ensemble des entreprises, 51 % prévoient d'augmenter leur budget informatique, et seulement 6 % d'entre elles prévoient de diminuer leurs investissements dans le secteur informatique. Ainsi, pratiquement aucune entreprise ne pense que quelque chose a la priorité sur l'informatique lorsqu'il s'agit de répartir son budget pour l'année fiscale à venir.Cependant, l'inflation signifie que ces augmentations de budget seront moins destinées aux mises à niveau et plus au maintien du même niveau de processus informatiques. L'inflation réduit la valeur de l'argent par rapport à ce qu'elle aurait pu être autrement, de sorte que les entreprises peuvent être amenées à augmenter leurs dépenses pour rester au même niveau que leurs concurrents. Les rares entreprises qui réduisent leur budget informatique le font probablement parce que ce n'est pas une priorité pour elles.La mise à niveau de leurs systèmes est importante, mais la plupart des entreprises se concentrent sur des choses qui ont la priorité sur ce point, comme la cybersécurité. Les rançongiciels et autres formes d'attaques malveillantes font des ravages dans les entreprises, et celles-ci doivent investir massivement dans la cybersécurité, sinon leurs activités continueront d'être perturbées par des acteurs malveillants.Source : Spiceworks Ziff Davis Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?