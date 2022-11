La bourse de crypto-monnaies Binance, qui a investi 500 millions de dollars dans le rachat de Twitter par Musk, a déclaré qu'elle réfléchissait à des stratégies sur la façon dont la blockchain et la crypto pourraient être utiles à Twitter.Twitter avait commencé à explorer les moyens d'intégrer la technologie blockchain sous la direction de son cofondateur et ancien PDG Jack Dorsey, qui a été un partisan du bitcoin.Musk a annoncé sur Twitter ce mois-ci qu'il achetait Twitter pour créer une "application universelle". L'idée d'une application universelle est née en Asie avec des entreprises comme WeChat, qui permet aux utilisateurs non seulement d'envoyer des messages, mais aussi d'effectuer des paiements, de faire des achats en ligne ou de faire appel à un taxi.Les tweets de Musk sur le dogecoin, y compris celui où il l'a appelé la "crypto du peuple", ont transformé la monnaie numérique autrefois obscure, qui a commencé comme une blague sur les médias sociaux, en un rêve de spéculateur.Musk, qui a promis de rétablir la liberté d'expression sur Twitter, est submergé de demandes et de requêtes pour rétablir les comptes des titulaires de comptes bannis et des dirigeants mondiaux.Il a tweeté vendredi que Twitter allait former un conseil de modération du contenu "avec des points de vue très diversifiés", et a déclaré qu'aucune décision importante en matière de contenu ou de réintégration de comptes ne serait prise avant que le conseil ne se réunisse.Dans un tweet samedi, le milliardaire a déclaré que les utilisateurs de Twitter pourraient à l'avenir choisir une version de la plateforme de médias sociaux qu'ils aiment en fournissant des notes sur leurs tweets.", a-t-il déclaré.Sources : Dogcoin, Elon MuskQu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur le Dogecoin ?