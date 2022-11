Elon Musk est-il brillant ou alors totalement inapte ? Les experts sont divisés sur son style de management suite à l'acquisition de Twitter

Ses employés de confiance

Des délais serrés

50% du personnel a été remercié, puis des dizaines ont été rappelées

Que pensent les analystes des débuts d'Elon Musk avec la gestion de Twitter ?

Le 28 octobre, Twitter a connu son nouveau PDG, Elon Musk, suite à un accord de rachat de 44 milliards de dollars. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, le public étant désireux de savoir quelles décisions le milliardaire de la tech prendrait et s'il serait à mesure de redresser la barre d'une entreprise déjà en difficultés.Elon Musk a ajouté l'entreprise Twitter à son empire commercial après des mois d'escarmouches juridiques. Il a célébré l'événement en licenciant des membres de la direction. Musk a licencié Parag Agrawal, qui a succédé à Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter et le directeur financier Ned Segal, tous deux présents dans le bâtiment au moment des faits et escortés par la sécurité, selon Reuters. Vijaya Gadde, le responsable politique de l'entreprise, que Musk avait publiquement critiqué, a également été évincé. Sean Edgett, le directeur juridique, est également parti, rapporte le New York Times. Sarah Personette, responsable de la clientèle, a également été licenciée. Les cadres ont été grassement payés : Agrawal a reçu 38,7 millions de dollars, Segal 25,4 millions de dollars, Gadde 12,5 millions de dollars et Personette, qui a tweeté hier qu'elle était ravie du rachat par Musk, a reçu 11,2 millions de dollars.Musk a initialement proposé de racheter Twitter en avril, puis a changé d'avis et a tenté de faire marche arrière en mai. Il a ensuite changé d'avis une nouvelle fois le 4 octobre, en déposant une lettre auprès de la Securities and Exchange Commission affirmant son engagement envers l'accord initial. Musk devrait s'adresser aux employés de Twitter aujourd’hui , maintenant que son rachat pour 44 milliards de dollars est conclu.Le nouveau propriétaire de Twitter a pris avec lui plus de 50 de ses employés Tesla de confiance, principalement des ingénieurs logiciels de l'équipe Autopilot. Les employés des autres sociétés de Musk sont désormais autorisés à travailler chez Twitter, dont plus de 50 de Tesla, deux de la Boring Company (qui construit des tunnels souterrains) et un de Neuralink (qui développe une interface cerveau-machine).Certains des amis, conseillers et bailleurs de fonds de Musk, dont le chef de sonJared Birchall, le business angel Jason Calacanis et le directeur de l'exploitation fondateur de PayPal et capital-risqueur David Sacks, sont également impliqués. Il en va de même pour deux personnes qui partagent le nom de famille de Musk, James et Andrew Musk, qui ont travaillé respectivement chez Palantir et Neuralink.Parmi les dizaines de personnes qu'Elon Musk a recrutées spécifiquement auprès de Tesla figurent : le directeur du développement logiciel Ashok Elluswamy, le directeur de l'ingénierie du pilote automatique et de TeslaBot Milan Kovac, le directeur principal de l'ingénierie logicielle Maha Virduhagiri; Pete Scheutzow, senior staff technical program manager, et Jake Nocon, qui fait partie de l'unité de surveillance de Tesla, en tant que responsable principal du renseignement de sécurité.Nocon travaillait auparavant pour Uber et Nisos, une société de sécurité qui avait un contrat de plusieurs millions de dollars avec Tesla pour identifier les menaces internes et surveiller les critiques de la société.Chez Twitter, Musk compte sur ses lieutenants et ses loyalistes pour décider qui et quoi retrancher ou garder sur le réseau social.Il les presse également d'apprendre tout ce qu'ils peuvent sur Twitter le plus rapidement possible, du code source à la modération du contenu et aux exigences de confidentialité des données, afin qu'il puisse repenser la plate-forme, ont déclaré plusieurs employés de Twitter au cours du week-end.Musk s'est présenté comme un absolutiste de la liberté d'expression, mais il doit équilibrer ces souhaits avec les lois et les réalités commerciales. Il a déclaré dans une lettre ouverte aux annonceurs la semaine dernière alors qu'il reprenait l'entreprise: « Twitter ne peut évidemment pas devenir un enfer libre pour tous, où tout peut être dit sans conséquence ».Plusieurs employés de Twitter ont déclaré au cours du week-end que les employés de Tesla actuellement sur Twitter ont été impliqués dans la révision du code sur le réseau social, même si leurs compétences acquises en travaillant sur Autopilot et d'autres logiciels et matériels Tesla ne chevauchent pas directement les langages et les systèmes utilisés pour construire et entretenir le réseau social. Ces employés ont demandé à ne pas être nommés, car ils ne sont pas autorisés à parler à la presse de questions internes et craignent des représailles.Par exemple, la plupart des ingénieurs des constructeurs automobiles, même l'avant-gardiste Tesla, n'ont aucune expérience dans la conception et l'exploitation de moteurs de recherche et de plates-formes largement accessibles au public.Twitter a plusieurs bases de code avec des millions de lignes de code dans chacune, et une myriade de 10 millions ou même 100 millions ou plus de systèmes de requêtes par seconde (RPS) qui le sous-tendent. Chez Tesla, Python est l'un des langages de script préférés, et chez Twitter, les programmeurs ont largement utilisé Scala.Twitter est également plus exposé aux réglementations internationales concernant le discours de haine et la confidentialité des données, par exemple, en particulier le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne.Les employés de Twitter qui étaient là avant que Musk ne prenne le relais ont déclaré qu'on leur avait demandé de montrer à ses équipes toutes sortes de documentations techniques, de justifier leur travail et celui de leurs équipes, et d'expliquer leur valeur au sein de l'entreprise. La menace de licenciement plane s'ils n'impressionnent pas, ont-ils déclaré.Twitter a récemment licencié 50% de ses employés, y compris les employés de l'équipe de confiance et de sécurité, a déclaré le responsable de la sécurité et de l'intégrité de l'entreprise, Yoel Roth, dans un tweet : « La réduction de nos ressources humaines d'hier a touché environ 15 % de notre organisation Trust & Safety (contre environ 50 % de licenciements à l'échelle de l'entreprise), notre personnel de modération de première ligne subissant le moins d'impact ».Plusieurs membres de l'équipe d'apprentissage automatique, d'éthique, de transparence et de responsabilité (META pour Machine Learning, Ethics, Transparency and Accountability) de Twitter, y compris son ancien chef, ont publié sur Twitter qu'ils n'étaient plus dans l'entreprise. Au moins un des anciens travailleurs a suggéré que toute l'équipe était dissoute.Après avoir licencié environ la moitié de l'entreprise, Twitter s'adresse à des dizaines d'employés qui ont perdu leur emploi et leur demande de revenir.Certains de ceux à qui on demande de revenir ont été licenciés par erreur, selon deux personnes familières avec les décisions. D'autres ont été licenciés avant que la direction ne se rende compte que leur travail et leur expérience pourraient être nécessaires pour créer les nouvelles fonctionnalités envisagées par Musk, ont déclaré les personnes, demandant à ne pas être identifiées en train de discuter d'informations privées.Twitter s'est séparé de près de 3 700 personnes la semaine dernière par e-mail afin de réduire les coûts après l'acquisition de Musk, qui a été clôturée fin octobre. De nombreux employés ont appris qu'ils avaient perdu leur emploi après que leur accès aux systèmes de l'entreprise, comme la messagerie électronique et Slack, ait été soudainement suspendu. Les demandes de retour des employés montrent à quel point le processus était précipité et chaotique.Le projet de Twitter de réembaucher des travailleurs a d'abord été signalé par Casey Newton, un journaliste du New York Times : « Plusieurs sources indiquent dans les chats Twitteret Blind que la société a commencé à contacter certaines personnes qu'elle a licenciées hier pour leur demander de revenir. Oups ! »De son côté, Elon Musk a tenté de justifier la décision de se séparer d'autant d'employés : « En ce qui concerne la réduction des effectifs de Twitter, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix lorsque l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour. Toutes les personnes sorties se sont vu offrir 3 mois d'indemnité de départ, soit 50 % de plus que l'exigence légale ».Les actions de Musk ont suscité des critiques, mais « il n'est pas rare de prendre des mesures drastiques lorsqu'une entreprise ne parvient pas à réaliser son potentiel », a déclaré James Hayton, professeur d'innovation et d'entrepreneuriat à la Warwick Business School. Twitter est sous-performant par rapport à ses homologues plus importants qui ont déjà gelé les embauches ou supprimé des emplois – et il est probablement sage de réduire les effectifs, a-t-il déclaré.« Vous licencieriez évidemment le PDG dans ce scénario », a ajouté Hayton. « Vous devez prendre le pouvoir et prendre le contrôle de l'organisation, ce qui est très difficile à faire si vous ne licenciez pas ces cadres supérieurs. La centralisation du contrôle est essentielle si vous essayez de vous engager dans un changement rapide et peut-être impopulaire. Ces choses ont du sens, même si elles ne sont pas agréables ».Il a ajouté: « Ce sera un choc, mais il vaut mieux retirer le pansement rapidement, plutôt que de laisser les choses s'envenimer ».L'approche de Musk en matière de gestion est « une étude de cas de leadership raté », comme l'a décrit William Klepper, professeur de gestion qui donne un cours de leadership exécutif à la Columbia Business School.Il a décrit Musk comme un grand « agent de changement » et un « génie », mais « qui n'excelle pas dans le leadership ou la gestion ».Il a souligné la relation épineuse entre Musk et les dirigeants désormais licenciés de Twitter, lorsque le milliardaire a d'abord accepté d'acheter l'entreprise pour 44 milliards de dollars, puis a retiré son offre. Son indécision a incité Twitter à poursuivre Musk en justice et il a accepté d'acheter l'entreprise au prix d'origine en octobre.La saga de six mois a montré « qu'il ne s'en tient pas à sa parole », a regretté Klepper, ajoutant que les décisions de Musk sont « tout simplement trop erratiques pour y mettre du poids ».« Sa parole extériorise simplement sa pensée actuelle, donc je ne pense pas qu'il y ait de la crédibilité dans ce qu'il dit. Je pense que cela est devenu clair dans la façon dont il a évolué dans la relation avec Twitter », a-t-il déclaré.Pour Klepper, le style autocratique de Musk ne laisse aucune place à la critique constructive.« Maintenant, beaucoup de gens admirent cela parce que cela apparaît comme un commandement fort, une sorte de leader de contrôle, et je peux comprendre que lorsque la testostérone coule, cela puisse être attrayant pour les gens », a-t-il déclaré. « Mais il n'a pas ce que j'appellerais une bonne santé pour une organisation au fil du temps ».Musk ferait mieux de servir de « directeur de l'innovation » dans son conglomérat d'entreprises, y compris Twitter, selon Klepper. Il devrait ensuite embaucher des personnes possédant de solides compétences en leadership et en gestion pour occuper les postes de direction.Hayton, d'autre part, pense qu'il est clair que Musk peut diriger directement, soulignant sa capacité à embaucher les meilleurs talents technologiques pour exécuter ses grandes visions, par exemple, sa société spatiale SpaceX.Partagez-vous le point de vue du professeur James Hayton, qui approuve les licenciements et la prise de pouvoir d'Elon Musk, ou plutôt du professeur William Klepper, qui rappelle les incohérences durant la saga de rachat et note que le style de gestion autocratique de Twitter ne laisse pas la place à une critique constructive ?Partagez-vous les propos du professeur qui voit en Elon Musk un grand « agent de changement » et un « génie », mais « qui n'excelle pas dans le leadership ou la gestion » ?Que pensez-vous de la proposition d'Elon Musk comme directeur de l'innovation et non PDG ?