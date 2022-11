Cela représente une énorme augmentation par rapport aux 20% d'organisations qui ont indiqué avoir mis en œuvre divers niveaux d'automatisation l'année dernière. 70 % des organisations qui ont répondu à cette enquête ont déclaré qu'elles prévoyaient de mettre en œuvre une automatisation structurée en raison du fait que c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement finir par augmenter l'efficacité à tous les niveaux.L'automatisation des processus I&O se concentre en grande partie sur quelques domaines clés, 47 % des leaders du secteur déclarant que le déploiement des applications était l'un de leurs principaux domaines d'intervention. L'automatisation de la charge de travail, l'analyse et le déploiement de dispositifs pour les utilisateurs finaux sont également des priorités absolues, les deux premiers étant mentionnés par 43 % des répondants à l'enquête et le dernier par 41 %.83 % des spécialistes I&O qui travaillent dans le domaine de l'analyse et de la surveillance ont déclaré que l'automatisation pourrait leur être très utile, mais seuls 43 % ont déclaré utiliser l'automatisation dans une certaine mesure. 75 % des équipes de résolution des incidents ont également déclaré vouloir accroître l'automatisation, car seuls 36 % d'entre eux peuvent s'y fier à l'heure actuelle.L'automatisation est l'avenir de la plupart des industries, et cela est particulièrement vrai dans le domaine de l'infrastructure et des opérations. Il s'agit d'un vaste domaine qui couvre de nombreux aspects d'une entreprise, et si l'automatisation est lentement mise en œuvre, cela pourrait contribuer à améliorer l'efficacité. 21 % des dirigeants du secteur I&O ont déjà fait état d'une automatisation réussie, et ce chiffre ne manquera pas d'augmenter à l'avenir.Source : GartnerTrouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?