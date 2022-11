Windows et Apple ont été les premières entreprises à entrer sur le marché des mille milliards de dollars. Elles ont été suivies par Alphabet, la société mère de Google, et Amazon un peu plus tard.Toutefois, ce n'est pas la première fois que ces entreprises sont confrontées à un marasme, puisque quatre entreprises sur cinq, à l'exception de Microsoft, ont également été touchées au moment de la pandémie de COVID-19. Depuis que tout s'est passé en ligne, Microsoft, au lieu d'être confrontée à un effondrement, est devenue l'une de ces entreprises qui ont généré un grand nombre de revenus même pendant le confinement mondial. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise a pu maintenir son statut de mille milliards de dollars alors que d'autres grands noms se battaient pour revenir au même niveau que Microsoft.Peu après, Facebook de Mark Zuckerberg est devenu le cinquième membre du club. L'année dernière, la valeur nette de la seule société Apple était presque 96 % plus élevée que le produit intérieur brut du monde. Lorsque les choses ont commencé à se gâter pour ces grands noms, Amazon a été le plus touché, l'entreprise ayant perdu près de 50 % de sa valeur marchande. La société propriétaire de Google et Tesla d'Elon Musk sont tombées juste après Amazon.En conséquence, 2 entreprises sur 5 se sont fait exclure du club suite à une perte totale d'environ 3,41 mille milliards de dollars. L'une des principales raisons pour lesquelles les entreprises qui étaient en équilibre au moment de la pandémie sont instables aujourd'hui est la montée des problèmes économiques et l'introduction de nouvelles politiques. L'inflation actuelle affecte gravement le marché boursier et rend les choses plus compliquées.Mais comme ces entreprises sont expérimentées et savent comment faire face à de telles conditions, on peut s'attendre à ce que les initiatives futures les ramènent dans le club des mille milliards de dollars.Source : Finbold Qu'en pensez-vous ?Dans quelles mesures la situation économique actuelle affecte-t-elle votre organisation ?