Mais une chute de 75 % au cours de l'année écoulée, au moment où l'inflation refait surface, et une série de scandales, dont l'effondrement de la bourse FTX ce mois-ci, ont donné aux critiques parmi les banquiers centraux et les régulateurs des munitions pour riposter.La valeur du bitcoin a atteint un pic de près de 69 000 dollars en novembre 2021, avant de chuter à environ 17 000 dollars à la mi-juin 2022, où elle se situe encore actuellement.Dans un billet de blog utilisant un langage inhabituellement cinglant, la BCE a déclaré que la récente stabilisation du bitcoin était "".", ont écrit les auteurs Ulrich Bindseil et Juergen Schaaf. "Ils ont déclaré que les investissements en capital-risque dans l'industrie de la crypto et de la blockchain totalisaient 17,9 milliards de dollars à la mi-juillet, mais n'ont pas fourni de preuves de manipulation des prix.Les régulateurs du monde entier élaborent des règles pour le monde de la crypto-monnaie, un écosystème complexe qui va des pièces stables censées être adossées à des monnaies conventionnelles à des formes de prêt qui se produisent sur la blockchain, ou grand livre distribué, qui sous-tend ces pièces.Le blog de la BCE a déclaré que la réglementation pourrait être "".", ont déclaré Bindseil et Schaaf.Dans un courriel, Bindseil a déclaré qu'il serait préférable pour les régulateurs de considérer les cryptocurrences comme des paris ou des jeux d'argent.Les auteurs ont ajouté dans le blog que l'implication des gestionnaires d'actifs, des fournisseurs de services de paiement, des assureurs et des banques dans les crypto "".", ont déclaré les auteurs du blog.Les propos de la BCE ont du poids car elle est le principal superviseur des banques de la zone euro et a son mot à dire sur la réglementation financière de l'Union européenne.Lundi, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que le règlement européen sur le marché des crypto-actifs (MiCA), qui est en cours d'approbation, devrait probablement être élargi dans une future version qu'elle a baptisée "".Il s'agissait probablement d'une référence au bitcoin, qui échappe à la MiCA parce qu'il n'a pas d'entité juridique dans l'UE, ce qui signifie que seules les plateformes d'échange sont concernées par les règles.Source : La Banque Centrale Européenne (BCE)Qu'en pensez-vous ?La BCE a-t-elle raison de ne pas vouloir légitimer le bitcoin ?