Les procureurs cherchent à savoir si Bankman-Fried a contrôlé les prix de deux monnaies liées entre elles, TerraUsd et Luna, au profit des entités qu'il contrôlait, dont FTX et Alameda Research, précise le rapport.L'enquête n'en est qu'à ses débuts, précise le journal, ajoutant qu'il n'est pas clair si les procureurs ont déterminé un quelconque acte répréhensible de la part de Bankman-Fried, ni quand ils ont commencé à examiner les transactions sur TerraUSD et Luna.Un porte-parole du bureau du procureur américain de Manhattan n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.Les régulateurs du monde entier, y compris aux Bahamas où FTX est basé et aux États-Unis, enquêtent sur le rôle des hauts dirigeants de FTX, y compris Bankman-Fried, dans l'effondrement spectaculaire de l'entreprise.La bourse de crypto-monnaies a déposé son bilan le mois dernier après une crise de liquidité qui a vu au moins un milliard de dollars de fonds de clients disparaître.Au cours des dernières semaines, les autorités américaines ont demandé des informations aux investisseurs et aux investisseurs potentiels de FTX, selon deux sources ayant connaissance de ces demandes.Les procureurs fédéraux de New York demandent des détails sur toute communication que ces entreprises ont eue avec la société de crypto-monnaie et ses dirigeants, y compris Bankman-Fried, ont déclaré les sources.Source : Procureurs fédéraux des Etats-UnisQu'en pensez-vous ?Bankman-Fried est-il le seul à blâmer dans cette histoire ?