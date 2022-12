", déclare Assaf Resnick, cofondateur et PDG de BigPanda. "."Si la moyenne est de 12 913 dollars, les coûts réels dépendent d'un certain nombre de variables. Par exemple, pour les entreprises de 1 000 à 2 500 employés, les pannes informatiques coûtent en moyenne 1 850 dollars par minute. Mais ce chiffre passe à 8 424 dollars par minute pour les entreprises de 5 000 à 10 000 employés. Les grandes entreprises doivent prendre en compte des éléments tels que les revenus potentiels à risque, le nombre de personnes susceptibles d'être touchées et même la possibilité de frais, de pénalités ou de litiges associés.", ajoute M. Resnick.La première préoccupation des cadres et dirigeants informatiques en matière de pannes est l'interruption des activités, à 55 %. Les pannes obligent les équipes ITOps, NOC et DevOps/SRE à réagir et peuvent faire perdre des heures précieuses, voire des jours. L'impact sur la productivité des employés suit de près (54,7 %). Dans les entreprises en pleine transformation numérique où les applications et les services sont responsables d'une part croissante des revenus, 43,3 % citent la perte de revenus comme un élément important du coût d'une panne.Qu'est-ce qui constitue une "panne importante" ? 22 % des personnes interrogées déclarent qu'elles durent moins de 30 minutes, tandis que 40 % affirment qu'elles durent généralement entre 20 minutes et une heure. 22 % des personnes interrogées pensent qu'elles peuvent durer jusqu'à deux heures, 9 % entre deux et quatre heures, 5 % une demi-journée ou plus, et 2 % une journée ou plus.Source : BigPanda Que pensez-vous des informations fournies dans cet article ?Qu'en est-il dans votre entreprise ?