Le juge américain des faillites John Dorsey, dans le Delaware, a déclaré que le New York Times, Dow Jones, Bloomberg et le Financial Times pourraient présenter leurs arguments sur l'obligation pour FTX de divulguer les noms de ses clients lors d'une audience le 11 janvier.Les entreprises de presse ont fait valoir dans un document judiciaire que le fait de garder secrets les noms de près d'un million de clients pourrait transformer la procédure de faillite en "farce" si les créanciers commençaient à se battre anonymement pour savoir combien d'argent ils devraient recevoir.FTX a fait valoir que la pratique américaine en matière de faillite consistant à divulguer des détails sur les créanciers, y compris les clients, pourrait les exposer à des escroqueries, violer les lois sur la protection de la vie privée et permettre à des rivaux de les débaucher, ce qui minerait la valeur de FTX dans sa recherche d'acheteurs.FTX a déclaré vendredi qu'elle prévoyait de vendre ses activités LedgerX, Embed, FTX Japan et FTX Europe dans le cadre de sa procédure de faillite. Ces quatre entreprises sont relativement indépendantes du groupe FTX au sens large, et chacune d'entre elles possède ses propres comptes clients séparés et des équipes de gestion distinctes, selon un document déposé par FTX auprès du tribunal.FTX ne s'est pas engagé à vendre l'une ou l'autre des sociétés, mais a déjà reçu des dizaines d'offres non sollicitées. FTX prévoit de générer des offres supplémentaires en programmant des ventes aux enchères en février et mars.D'autres sociétés de crypto-monnaies en faillite, comme les prêteurs de crypto-monnaies Voyager Digital et Celsius Network, ont eu du mal à vendre leurs actifs aux enchères. Voyager avait prévu de vendre ses actifs à FTX avant l'implosion de FTX, et Celsius a déclaré dans un dépôt judiciaire jeudi qu'elle avait reporté une vente aux enchères de son entreprise pour essayer d'améliorer les offres qu'elle avait reçues.Les avocats de FTX ont également déclaré lors de l'audience de vendredi qu'ils avaient fait des "" dans la récupération des actifs et qu'ils s'efforçaient de résoudre un différend avec les autorités de réglementation des valeurs mobilières des Bahamas et les avocats chargés de superviser la liquidation de FTX Digital Markets, basée aux Bahamas.Un avocat des liquidateurs basés aux Bahamas, Jason Zakia, a déclaré que FTX a empêché la faillite des Bahamas d'avancer en coupant l'accès aux données et en jetant des "calomnies" sur les actions du gouvernement des Bahamas. Dorsey abordera le différend sur l'accès aux données le 6 janvier si les deux parties ne parviennent pas à un accord.L'audience de vendredi sur la faillite intervient à la fin d'une semaine dramatique pour la bourse de crypto-monnaies. Le fondateur Sam Bankman-Fried a été arrêté pour fraude lundi, le PDG de FTX, John Ray, a témoigné devant le Congrès américain mardi, et FTX s'est opposé à la demande des liquidateurs basés aux Bahamas d'accéder à ses systèmes et à ses dossiers mercredi.Sources : New York Times, Dow Jones, Bloomberg, Financial Times