M. Brown, président de la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines, a déclaré au modérateur de l'émission "" de NBC, Chuck Todd, que le département du Trésor et "" devaient se réunir et évaluer toute action possible liée au marché des crypto-monnaies.", a déclaré M. Brown.Les États-Unis demandent l'extradition du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, après l'effondrement de son marché de crypto-monnaies en novembre.Les autorités fédérales ont accusé Bankman-Fried d'avoir pris les fonds des clients et de les avoir utilisés pour financer un style de vie somptueux et des investissements dans sa société de trading Alameda Research.L'effondrement de FTX a alarmé les organismes de réglementation et effrayé les investisseurs, suscitant de nouvelles craintes quant à l'avenir du marché des devises numériques.La semaine dernière, la commission bancaire, du logement et des affaires urbaines du Sénat a tenu une audience sur l'effondrement de FTX, ainsi qu'une audience distincte de la commission des services financiers de la Chambre des représentants.M. Brown a déclaré dimanche que le marché des crypto-monnaies était un "" et que le problème était bien plus vaste que celui de FTX.", a déclaré le sénateur, ajoutant qu'il a parlé au département du Trésor pour faire une évaluation connexe à travers les organismes de réglementation.", a ajouté M. Brown, "."