Le célèbre chef de Twitter, PDG de Tesla, vaut désormais 148 milliards de dollars selon l'indice des milliardaires. Cela fait de lui la deuxième personne la plus riche du monde, une position qui a été délimitée la semaine dernière. Au premier rang, c'est Bernard Arnault qui a réussi à repousser Musk loin de la première place.Tout cela est dû aux actions de Tesla, dont la forte baisse de valeur mardi a fait chuter la fortune de Musk d'un montant stupéfiant de 8 milliards de dollars. En outre, les actions ont atteint un nouveau plancher de 61 % depuis les chiffres enregistrés en janvier de cette année. Depuis lors, elles ont chuté de 12 % en une seule semaine.Musk a été vu en train de scander la nouvelle en public, affirmant que la faute devait être imputée aux taux d'intérêt actuels qui ont forcé les traders à vendre des actions car l'argent devient un élément plus attractif pour eux.Mais les critiques et les analystes sont restés fermes sur l'argument selon lequel l'achat de Twitter a forcé Musk à être plus distrait et occupé par d'autres choses qui l'empêchent de mettre son attention sur Tesla.Cette nouvelle est définitivement un choc pour des raisons évidentes. Nous savons que la fortune de Musk a vraiment chuté de manière drastique en 2022. Et il ne serait pas faux de mentionner qu'il n'a pas eu une année 2022 très positive et perspicace.La valeur nette du milliardaire a commencé à augmenter pendant le début de la pandémie et c'est à ce moment-là qu'elle a atteint un pic stupéfiant de 340 milliards de dollars en 2021. Mais ensuite, en janvier, nous l'avons vu retomber à 270 milliards de dollars et le chiffre a continué à fluctuer. Dans l'ensemble, il s'agit d'une trajectoire descendante.Pour ceux qui l'ignorent, la majeure partie de la fortune de Musk dépend essentiellement des actions de Tesla. Bien qu'il ne perçoive pas de salaire, il reçoit des récompenses sous forme d'options d'achat d'actions lorsque son entreprise semble traverser une phase difficile.En dehors de cela, nous savons qu'il est le PDG de Space X et qu'il a fondé quelques autres entreprises comme Neuralink et PayPal. Mais en octobre de cette année, il a fait la une des journaux en achetant Twitter pour 44 milliards de dollars et en lui attribuant le titre de PDG de l'entreprise après avoir licencié le précédent.Aujourd'hui, nous apprenons que Twitter a trouvé un remplaçant au poste de PDG. Cela vient du fait que les utilisateurs de Twitter ont voté dans un nouveau sondage qui demandait au chef actuel de se retirer. Il a promis de ne le faire que lorsqu'un remplaçant adéquat serait trouvé. Et pour le moment, il affirme qu'il ne semble y avoir personne dans le pipeline.Source : BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'évolution de la valeur nette de Musk ?