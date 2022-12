Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research, a déclaré qu'elle s'était mise d'accord avec Bankman-Fried pour cacher aux investisseurs, aux prêteurs et aux clients de FTX que le fonds spéculatif pouvait emprunter des sommes illimitées à la bourse, selon une transcription de son audience de plaidoyer du 19 décembre qui a été rendue publique vendredi.", a déclaré Ellison au juge Ronnie Abrams du tribunal fédéral de Manhattan, selon la transcription.Ellison et Gary Wang, cofondateur de FTX, ont tous deux plaidé coupable et coopèrent avec les procureurs dans le cadre de leur accord de plaidoyer. Leurs déclarations sous serment offrent un aperçu de la manière dont deux des anciens associés de Bankman-Fried pourraient témoigner au procès contre lui en tant que témoins de l'accusation.Lors d'une autre audience de plaidoyer, également le 19 décembre, Wang a déclaré qu'il avait reçu l'ordre d'apporter des modifications au code de FTX pour donner à Alameda des privilèges spéciaux sur la plate-forme de négociation, tout en sachant que d'autres personnes disaient aux investisseurs et aux clients qu'Alameda n'avait pas de tels privilèges.Wang n'a pas précisé qui lui a donné ces instructions.Nicolas Roos, un procureur, a déclaré au tribunal jeudi que le procès de Bankman-Fried comprendrait des preuves provenant de "". Roos a déclaré que Bankman-Fried a réalisé une "fraude aux proportions épiques" qui a conduit à la perte de milliards de dollars de fonds de clients et d'investisseurs.Nicolas Roos, procureur, a déclaré jeudi au tribunal que le procès de Bankman-Fried comprendrait des preuves provenant de "multiples témoins coopérants". Roos a déclaré que Bankman-Fried a réalisé une "fraude aux proportions épiques" qui a conduit à la perte de milliards de dollars de fonds de clients et d'investisseurs.Bankman-Fried a reconnu des défaillances dans la gestion des risques chez FTX, mais a déclaré qu'il ne pensait pas être responsable pénalement. Il n'a pas encore inscrit de plaidoyer.Bankman-Fried a fondé FTX en 2019 et a profité du boom des valeurs du bitcoin et d'autres actifs numériques pour devenir plusieurs fois milliardaire ainsi qu'un donateur influent dans les campagnes politiques américaines.Une rafale de retraits de clients au début du mois de novembre, dans un contexte d'inquiétude quant au mélange des fonds de FTX avec Alameda, a incité FTX à se déclarer en faillite le 11 novembre.Bankman-Fried, 30 ans, a été libéré jeudi sous caution de 250 millions de dollars. Son porte-parole a refusé de commenter les déclarations de Caroline Ellison et de Gary Wang.Les avocats de G. Wang et de Caroline Ellison ont refusé de faire des commentaires.Mme Ellison a déclaré au tribunal que, lorsque les investisseurs ont rappelé en juin 2022 les prêts qu'ils avaient accordés à Alameda, elle a convenu avec d'autres d'emprunter des milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour les rembourser, sachant que les clients n'étaient pas au courant de cet arrangement.", a déclaré Mme Ellison, ajoutant qu'elle aide à récupérer les avoirs des clients.Wang a également déclaré qu'il savait que ce qu'il faisait était mal.La transcription de l'audience d'Ellison a été initialement scellée par crainte que la divulgation de sa coopération ne contrecarre les efforts des procureurs pour extrader Bankman-Fried des Bahamas, où il vivait et où FTX était basé, selon les dossiers judiciaires.Bankman-Fried a été arrêté dans la capitale Nassau le 12 décembre et est arrivé aux États-Unis mercredi après avoir consenti à son extradition.Un juge d'instance a ordonné qu'il soit confiné au domicile de ses parents en Californie jusqu'au procès.Vendredi soir, Mme Abrams s'est récusée de l'affaire, déclarant dans une ordonnance du tribunal que le cabinet d'avocats Davis Polk & Wardwell LLP, où son mari est associé, a conseillé FTX en 2021.Le cabinet a également représenté des parties qui pourraient être opposées à FTX et Bankman-Fried dans d'autres procédures, a déclaré la juge, et bien que son mari n'ait pas été impliqué dans ces affaires, qui "étaient confidentielles et leur substance est inconnue de la Cour", elle se récuse pour éviter un conflit possible.Source : Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda ResearchQu'en pensez-vous ?