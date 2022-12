Cette nouvelle intervient alors que le marché des crypto-monnaies continue de croître et d'évoluer. De plus en plus d'investisseurs cherchent à diversifier leurs portefeuilles avec des monnaies numériques, et Binance est bien placé pour tirer parti de cette tendance.À la suite du départ de FTX du marché du bitcoin, Binance a rapidement comblé le vide laissé derrière lui.La bourse permet de négocier divers actifs numériques, notamment des crypto-monnaies, des jetons et des ICO (Initial coin offering). La bourse a connu une croissance rapide et a ajouté de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services, notamment le trading sur marge, les contrats à terme et les options. Par conséquent, Binance n'a cessé de gagner des utilisateurs et d'augmenter sa part du marché du bitcoin.Binance est également l'une des bourses les plus sécurisées du marché. La bourse utilise un système de sécurité sophistiqué pour protéger les fonds des utilisateurs contre d'éventuels pirates ou acteurs malveillants. Elle propose également un fonds d'assurance pour aider à protéger les utilisateurs contre les pertes en cas de problème. Grâce à ces caractéristiques, Binance est bien placé pour rester un leader sur le marché des crypto-monnaies.En tant que l'une des bourses de crypto-monnaies les plus importantes et les plus populaires, Binance a été en mesure de capitaliser sur la sortie de FTX en offrant des produits et services Bitcoin qui sont sécurisés, fiables et pratiques. Binance a été bien accueillie par le marché. Les traders citent les faibles frais de la bourse et la convivialité de la plateforme comme les principales raisons de leur passage à Binance. Grâce à sa position de premier marché boursier pour les transactions en bitcoins, Binance continuera probablement à être le leader sur ce marché.Source : StatistaTrouvez-vous cette étude pertinente ?Quel est votre avis sur Binance ? l'utilisez-vous pour vos transactions ?