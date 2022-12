Solana, ou SOL, est le jeton derrière la blockchain Solana, qui prend en charge les contrats intelligents, y compris les jetons non fongibles, et a émergé comme un rival de la blockchain ethereum.Bankman-Fried, qui devrait plaider la semaine prochaine pour les accusations criminelles selon lesquelles il a escroqué les investisseurs et pillé des milliards de dollars de fonds de clients chez FTX, a fréquemment fait l'éloge de Solana. FTX et Alameda, la société de trading de Bankman-Fried, détenaient des jetons Solana dans leurs bilans.Bien que Solana n'ait aucun lien direct avec FTX et n'ait eu qu'une exposition limitée à la bourse en faillite, son association avec Bankman-Fried a été un facteur de blocage.", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.SOL a chuté de 51,14 % depuis que la fureur autour de FTX a commencé à se manifester le 2 novembre. Au cours de la mêmeeche::fl période, l'éther a chuté d'environ 21,3 % et le bitcoin de 17,6 %.Le prix du Serum, ou SRM, le jeton pour l'échange décentralisé du même nom créé par Bankman-Fried sur la blockchain Solana, a chuté de 80,5 % depuis le 2 novembre, s'échangeant à un peu plus de 14 cents, selon coinmarketcap.com.La capitalisation boursière totale du marché des crypto-monnaies s'élève désormais à 798,4 milliards de dollars, selon le site Web, en baisse par rapport au pic de plus de 3 000 milliards de dollars atteint en novembre 2021.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que toutes les cryptomonnaies liées à FTX risquent de continuer à s'écrouler ?Quel est votre niveau de confiance sur l'avenir des cryptomonnaies après cet écroulement ?