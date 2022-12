Ces chiffres mettent clairement en évidence la situation dans son ensemble. Et cela est lié au fait que l'année a été terriblement difficile pour de nombreuses entreprises de ce secteur. Ces entreprises, autrefois connues pour la richesse de leurs valeurs, voient leurs actions affectées par la pression de facteurs internationaux. Et l'invasion actuelle de l'Ukraine par la Russie est l'un d'entre eux. Ce facteur, combiné à une politique monétaire plus stricte que jamais, mérite également d'être mentionné.Aujourd'hui, la Réserve Fédérale de la région et quelques autres banques augmentent les taux d'intérêt et tentent de revenir en arrière et d'atteindre un stimulus de l'ère de la pandémie qui affame l'inflation croissante. Cela a fini par obliger les investisseurs à revoir leur position vis-à-vis de ces entreprises qui sont littéralement en perte et dont la valeur réelle repose désormais sur l'attente de flux de trésorerie futurs.Comme l'a souligné l'un des principaux associés d'Atomico, la situation est pour le moins difficile. Il s'agit d'un macro-environnement rempli de problèmes qui ont surgi depuis le début de la crise financière internationale et qui ne semblent pas vouloir prendre fin, pour l'instant.Sur le continent européen, certaines entreprises ont vu leur valeur boursière chuter. Les noms les plus courants sont Spotify et Klarna. Ensuite, il y a la question des startups, dont la valeur est tombée à près de 85 milliards de dollars, soit près de 18 % de moins que ce qui avait été levé l'année précédente.L'année a également connu d'autres baisses, car beaucoup ont cessé d'investir dans le monde de la technologie européenne. C'est un énorme changement par rapport à la situation de 201, où des records avaient été battus.Aujourd'hui, c'est donc une image inversée de tous les succès observés l'année précédente. Les investisseurs ne sont plus enclins à faire de gros investissements, surtout ceux qui viennent des États-Unis.Il est donc juste de dire que la situation est passée d'une ère d'abondance de capitaux à une ère de pénurie, où il est très difficile de lever des fonds.Tout a commencé au cours du second semestre de l'année. Au début, l'industrie en Europe était en pleine effervescence et les niveaux d'investissement, même s'ils n'étaient pas au plus haut, étaient plus importants à un moment donné en 2021. Mais ensuite, les investissements ont commencé à chuter pendant les mois d'août et de septembre et l'année s'est terminée à un nouveau plancher. En même temps, c'est aussi à ce moment-là que l'on a vu les cotations publiques disparaître dans la nature.Source : AtomicoTrouvez-vous ce rapport pertinent ?Le secteur technologique en Europe va-t-il se remettre de ce nouveau coup dur, selon vous ?