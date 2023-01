Sage est une société multinationale éditrice de logiciels dont le siège social se situe à Newcastle, en Angleterre. Elle est la plus grande société technologique cotée en bourse au Royaume-Uni. Les petites entreprises britanniques font confiance au logiciel Sage50 de la société pour la comptabilité, l'envoi de factures, le traitement des commandes et le paiement des impôts. Il s'agit de logiciels destinés aux entreprises de 100 employés ou moins. Mais ces derniers mois, Sage aurait poussé les clients à qui elle avait vendu des licences à long terme et à paiement unique pour le logiciel à souscrire des abonnements mensuels qui s'avèrent plus coûteux à long terme.Sage aurait menacé de désactiver leurs licences pour des raisons de sécurité, alors qu'elle n'avait aucun motif spécifique pour le faire dans ses conditions générales. « C'est un tas de conneries », a déclaré Kate Barton, propriétaire de l'entreprise britannique de trains miniatures Reeves 2000, qui a mis à jour pour la dernière fois son forfait à long terme en janvier 2019 pour une licence qu'elle pensait durer 15 ans. Elle doit maintenant payer 155 livres par mois pour l'abonnement mensuel. « C'est une image plus large de la façon dont les choses vont, où nous sommes forcés à un abonnement pour tout. C'est assez effrayant », a-t-elle déclaré.Billy Davies, qui dirige Birmingham Mailing Cases, un fabricant de tubes en carton, a payé 815 £ pour une licence à long terme de Sage50 en 2014, mise à niveau avec un autre paiement de 460 livres en janvier 2017. Mais en avril 2022, Sage l'a informé qu'il éteindrait son logiciel au 30 septembre, car les protocoles de sécurité par lesquels Sage vérifie les licences des utilisateurs sont obsolètes. Davies a déclaré qu'il s'est senti forcé d'accepter des paiements mensuels de 90 livres sur un modèle d'abonnement récurrent. Il a également rappelé que les prix de l'énergie de son entreprise étant déjà passés de 5 000 à 50 000 livres en un an.En effet, sous la direction du directeur général Steve Hare, l'accent mis par Sage sur les logiciels d'abonnement s'inscrit dans le cadre d'un plan visant à obtenir des revenus récurrents plus réguliers, ce qui rendrait la société moins vulnérable aux chocs de revenus pouvant résulter d'une dépendance excessive vis-à-vis des nouveaux clients effectuant des achats ponctuels. Les petites et moyennes entreprises qui en sont venues à compter sur les logiciels de Sage se sont plaintes au Financial Times que le passage à l'abonnement mensuel semblait n'être qu'un moyen d'augmenter le coût de ses forfaits, une affirmation que Sage dément.Les licences à long terme durent 15 ans, comme le stipulent les conditions générales de Sage. L'entreprise a déclaré que les conditions d'utilisation ne comportent rien de spécifique qui lui permette de désactiver le logiciel des clients dont la période de licence est encore longue. Mais elle a expliqué qu'elle agissait ainsi pour des raisons de sécurité afin de "protéger les données des consommateurs". La société a ajouté qu'un petit nombre de clients seront touchés, à moins qu'ils ne passent à un produit d'abonnement, car elle ne vend plus de licences à long terme. « Ces dépenses supplémentaires sont celles dont nous aurions pu nous passer », a déclaré Davies.Selon Sage, les abonnements mensuels offrent des avantages supplémentaires, comme la maintenance et les webinaires de formation. Mais les huit entreprises qui se sont entretenues avec le Financial Times ont déclaré qu'elles n'avaient pas besoin de ces fonctionnalités du cloud. « La comptabilité en partie double n'a pas beaucoup changé en quelques centaines d'années », a déclaré un client. Selon un rapport du quotidien économique, certains clients de Sage cherchent des moyens d'éviter la mise à niveau, par exemple en déconnectant leurs ordinateurs de bureau d'Internet, tandis que d'autres explorent d'autres fournisseurs.Toutefois, les difficultés liées au transfert des données comptables historiques vers un autre système font que de nombreux chefs d'entreprise pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rester avec Sage. « J'ai l'impression qu'on m'a forcé à passer au cloud computing », estime Ian Nelson, propriétaire de la société de comptabilité VFM direct2U, qui gère les comptes de plusieurs entreprises qui sont passées au cloud computing. Les logiciels d'abonnement basés dans le cloud fournissent des revenus plus fluides et réduisent le support que les entreprises doivent fournir aux clients utilisant des produits de bureau plus anciens.Ce modèle permet à Sage de s'aligner sur d'autres concurrents comme Xero et QuickBooks qui proposent des options d'abonnement aux clients. Sage a déclaré avoir "communiqué avec ses clients à ce sujet par le biais de différents canaux, plusieurs mois avant la date limite". « Nous avons également conseillé les clients sur les mesures qu'ils devaient prendre et sur la manière dont nous pouvions les aider », a déclaré le fournisseur. Afin de stimuler le nombre d'utilisateurs du cloud, Sage a offert des remises importantes allant jusqu'à un an d'abonnement gratuit aux clients qui rechignent à passer aux abonnements mensuels.Barton s'est vu proposer le remboursement de son forfait souscrit en 2019 et un an d'abonnement gratuit. Un client a déclaré que l'équipe du service clientèle de Sage lui avait envoyé une bouteille de vin lorsqu'il avait accepté une remise de six mois. « Chaque fois qu'ils appelaient, il y avait une offre légèrement meilleure », a déclaré Dave Clarke, directeur général de l'entreprise ATM Machine Tools de Wokingham, qui a finalement accepté une période gratuite de six mois après l'arrêt de son logiciel Sage50 en octobre. Sage n'a pas reconnu que l'augmentation des revenus récurrents était l'objectif de la suppression progressive du logiciel.Cependant, les actionnaires ont été soutenus par une hausse de 8 % du cours de l'action depuis le 30 septembre. « Je les ai choisis. Je suis même actionnaire et, chose amusante, leurs actions ont augmenté depuis qu'ils ont fait cela. Cela ne change rien au fait que je ne pense pas que ce soit une bonne pratique commerciale », a déclaré un client concerné qui est également un investisseur de Sage.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la suppression des licences à long terme par Sage ?Selon vous, quels impacts ces changements pourraient avoir sur les clients de Sage ?Pensez-vous que les abonnements mensuels sont plus avantageux que les licences à long terme ?Selon vous, quelle serait la meilleure solution pour les clients de Sage ?Doivent-ils continuer avec Sage ou changer de fournisseur de logiciels de comptabilité ?