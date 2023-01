L'entreprise de logiciels basés sur le cloud a déclaré mercredi que les suppressions d'emplois entraîneraient des charges de l'ordre de 1,4 à 2,1 milliards de dollars, alors que seuls 800 millions à 1 milliard de dollars environ seront enregistrés au quatrième trimestre.Les entreprises allant de Meta Platforms Inc à Amazon.com Inc ont supprimé des milliers d'emplois au cours de l'année écoulée, en prévision d'une récession, attendue à la suite des hausses agressives des taux d'intérêt par les banques centrales mondiales pour freiner l'inflation.Les entreprises qui se sont appuyées sur les services cloud pendant la pandémie tentent maintenant de réduire leurs dépenses et retardent leurs nouveaux projets, ce qui nuit à des sociétés comme Salesforce et Microsoft Corp.", a déclaré Marc Benioff, co-directeur général de Salesforce, dans une lettre adressée aux employés.Salesforce comptait près de 80 000 employés à la fin du troisième trimestre, contre environ 70 000 un an plus tôt.La société a déclaré dans son dépôt réglementaire trimestriel qu'elle avait augmenté ses effectifs "pour répondre à la demande accrue de services".L'action Salesforce a augmenté de 3 % mercredi. Elles ont perdu environ la moitié de leur valeur en 2022, Salesforce ayant enregistré quatre trimestres consécutifs de ralentissement de sa croissance.", a déclaré Arjun Bhatia, analyste chez William Blair.Cette décision place Salesforce en bonne position pour atteindre son objectif de 25 % de marge d'exploitation en 2026, mais le contexte macroéconomique pourrait faire peser un risque sur son objectif de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, selon M. Bhatia.", a déclaré Rishi Jaluria, analyste de RBC Capital Markets.Source : SalesforceQuelle lecture faites-vous de la situation ?Trouvez-vous qu'une telle pratique de licenciement massif diffuse une bonne image pour l'entreprise ?