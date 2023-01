Le bitcoin a augmenté de 5,58% et regagne les 20 000 dollars pour la première fois depuis l'effondrement du FTX début novembre

Le bitcoin a augmenté de 5,58% à 21 044 dollars à 23 h 44 GMT samedi, ajoutant 1 113 dollars à sa clôture précédente. Le bitcoin, la crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde, est en hausse de 27,6 % par rapport à son plus bas niveau de l'année, à savoir 16 496 dollars le 1er janvier. Pourtant, la cryptomonnaie - qui a dépassé 65 000 dollars en novembre 2021 - reste proche de la limite inférieure d'un marché baissier brutal.En effet, les 20 000 dollars "", selon Craig Erlam, analyste de marché principal chez Oanda, le teneur de marché des devises.L'Ether, la pièce liée au réseau blockchain ethereum, a bondi de 7 % à 1 552,6 dollars samedi, ajoutant 101,6 dollars à sa clôture précédente.Les actions liées aux crypto-monnaies ont également profité de la reprise cette semaine : La bourse Coinbase (COIN) a augmenté de 39 %, tandis que le mineur de bitcoins Marathon Digital Holdings (MARA) a bondi de 76 %.Les marchés traditionnels ont également été plus élevés pour la semaine, le S&P 500 gagnant plus de 2 % alors que la saison des résultats du quatrième trimestre a commencé et que les chiffres de l'inflation américaine - bien que restant élevés - ont continué à baisser. "", a écrit M. Erlam.Nicholas Colas, cofondateur de la société d'analyse de marché DataTrek Research, a écrit dans une note que la politique de la Réserve fédérale américaine compte toujours, mais "d'."", a déclaré Colas.Pensez-vous que cette envolée du bitcoin va se poursuivre, ou le cours va-t-il à nouveau descendre ?Le marché des cryptomonnaies va-t-il continuer à progresser à votre avis ?