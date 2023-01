Les applications SaaS et basées sur le cloud, modulaires et intelligentes ne sont plus "agréables à avoir" mais sont au contraire essentielles pour les entreprises. Les organisations qui veulent rester en activité ont besoin de logiciels basés sur l'IA, compatibles avec le cloud, modulaires et intelligents.





La technologie des interfaces programmables d'applications restera l'épine dorsale du marché des applications d'entreprise. Les API résonneront toujours comme un investissement judicieux pour les entreprises qui comprennent le rôle central qu'elles jouent dans la connexion de toutes les bases de code disparates qui composent le monde moderne.





La migration progressive vers le cloud avec l'augmentation des TaskApps va se poursuivre, en particulier dans les entreprises B2B. Les TaskApps et les outils de développement à faible code ou sans code sont utilisés pour combler les lacunes, étendre les processus ou modifier l'activité à un rythme plus rapide tout au long de la transition vers le numérique.





Les nouvelles réglementations mondiales en matière de confidentialité et d'éthique des données ont modifié la manière dont les entreprises collectent et utilisent les données, plaçant la gouvernance au premier plan des discussions. La conformité est devenue un facteur de différenciation pour les entreprises qui privilégient la fiabilité.

Bien que le processus de migration des applications sur site vers le cloud puisse prendre des années, les fournisseurs de logiciels d'entreprise et leurs clients poursuivront la transition vers le cloud, car il s'agit d'une partie essentielle des opérations commerciales dans le monde numérique. Les entreprises qui ne poursuivent pas cette technologie subiront des pertes dues à de profonds coûts d'opportunité, car leurs concurrents adoptent les technologies du cloud et l'utilisation des interfaces de programmation d'applications (API), se mettant ainsi hors de portée des résistants technologiques avec des solutions sur site ou faites maison.", a déclaré Heather Hershey, directrice de recherche, Worldwide Digital Commerce chez IDC. "En plus de la migration en cours vers le cloud, IDC a identifié un certain nombre d'autres évolutions significatives qui stimulent la croissance du marché des applications d'entreprise.", a déclaré Mickey North Rizza, vice-président du groupe Enterprise Software chez IDC. "Le marché des applications d'entreprise est un marché concurrentiel qui comprend des logiciels spécifiques à certaines industries ainsi que des logiciels pouvant répondre aux exigences de plusieurs industries. Les applications d'entreprise peuvent être fournies sous la forme d'une suite pré-intégrée d'applications (présentant des données et des modèles de processus communs à tous les domaines fonctionnels) ou d'applications autonomes qui automatisent des processus fonctionnels spécifiques, tels que la comptabilité, la gestion du capital humain ou l'exécution de la chaîne d'approvisionnement. Le marché des applications d'entreprise se compose des marchés secondaires suivants : gestion des ressources de l'entreprise, gestion de la relation client, applications d'ingénierie, applications de gestion de la chaîne d'approvisionnement et applications de production.Source : IDCQu'en pensez-vous ?Votre entreprise prévoit-elle d'augmenter les investissements dans les applications d'entreprise pour les prochaines années ?